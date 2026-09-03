На что обратить внимание для защиты аккаунта в Instagram?
Для обеспечения безопасности аккаунта в Instagram важно правильно использовать такие средства защиты, как электронная почта, пароль и двухэтапная аутентификация.
Необходимо убедиться, что адрес электронной почты, привязанный к аккаунту, находится под контролем. Также рекомендуется проверить наличие незнакомых устройств или сеансов и закрыть ненужные.
Владелец аккаунта может обновить адрес электронной почты и номер телефона на свои данные, установить надежный пароль и включить двухэтапную аутентификацию. Это снижает риск несанкционированного доступа к аккаунту.
В настройках безопасности также важно регулярно проверять устройства, с которых осуществлялся вход в аккаунт. Если обнаружен незнакомый сеанс, его следует завершить, а пароль — сменить.
Кроме того, можно скачать данные аккаунта в Instagram и проверить его активность. Это позволяет легко контролировать изменения и историю действий в аккаунте.
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