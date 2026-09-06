Недостаток сна: как он влияет на внешний вид?

·27·Здоровье
Недостаток сна: как он влияет на внешний вид?

Недостаток ночного сна не только усиливает дневную усталость, но и может повлиять на процессы восстановления организма. Особенно регулярная нехватка сна может быть связана со стрессорными реакциями и изменениями состояния кожи.

Поэтому сон можно рассматривать как один из важнейших факторов, влияющих на внешний вид и общее состояние здоровья.

Что происходит в организме при недостатке сна?

Недосып — это стресс для организма. В таком состоянии может активироваться система реагирования на стресс и измениться уровень кортизола.

Кортизол — это гормон, участвующий в адаптации организма к стрессу.

Его повышенный уровень в течение долгого времени может повлиять на различные процессы в организме. Это также затрагивает здоровье кожи.

Какие изменения могут наблюдаться на коже?

У людей, которые регулярно недосыпают, могут быть заметны определенные изменения во внешности.

В частности:

  • появление тусклости кожи;

  • признаки усталости вокруг глаз;

  • замедление процесса восстановления кожи;

  • усугубление кожных проблем у некоторых людей;

  • появление уставшего выражения лица.

Достаточный сон — один из важнейших факторов, поддерживающих ежедневные процессы восстановления организма.

Почему сон важен для кожи?

Когда человек спит, организм продолжает процессы отдыха и восстановления. Поэтому регулярный и качественный сон важен не только для настроения и концентрации внимания, но и для общего здоровья.

Однако связывать изменения во внешности только со сном неправильно. Такие факторы, как питание, потребление воды, физическая активность, стресс, воздействие солнца и уход за кожей, также играют важную роль.

Обязательно ли ложиться спать до 23:00?

Самое главное — спать ежедневно в достатке и регулярно.

Универсального правила «обязательно нужно ложиться до 23:00» не существует. Время сна может варьироваться в зависимости от возраста человека, распорядка дня и биологических ритмов.

Поэтому полезно по возможности ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также давать организму достаточно времени для отдыха по вечерам.

4 простые привычки для здорового сна

Для улучшения качества сна можно обратить внимание на следующее:

  1. Стараться поддерживать время сна и пробуждения одинаковым.

  2. Сократить время перед экраном перед сном.

  3. Ограничить употребление кофеинсодержащих напитков по вечерам.

  4. Создать в спальне спокойную, темную и комфортную обстановку.

Самый главный вывод

Недосып не «старит человека за одну ночь». Однако регулярный недостаток сна может негативно сказаться на восстановлении организма, уровне стресса и внешнем виде.

Поэтому, прежде чем искать различные средства для красоты, превращение качественного и достаточного сна в ежедневную привычку может стать одним из самых простых шагов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ученые выяснили, почему с возрастом ухудшается памятьУченые выяснили, почему с возрастом ухудшается памятьСегодня, 10:59Уносящая жизни более 86 тысяч человек ежегодно «тихая угроза»: 100-долларовый путь спасенияУносящая жизни более 86 тысяч человек ежегодно «тихая угроза»: 100-долларовый путь спасения02.09, 18:13Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...02.09, 09:15Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенностиСамое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности01.09, 12:43Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в миреПлод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире01.09, 08:215 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!5 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!31.08, 17:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире
Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности
Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности
Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...
Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца