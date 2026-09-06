Ночное ЧП в Ростове: атака 30 дронов, разрушения многоэтажек

·37·Мир
Ночное ЧП в Ростове: атака 30 дронов, разрушения многоэтажек

В ночь на 6 сентября Ростовская область России подверглась беспрецедентной по своим масштабам массированной и разрушительной воздушной атаке. Несмотря на то, что силами ПВО в небе над регионом было уничтожено около 30 беспилотных летательных аппаратов (дронов), жилые массивы Ростова-на-Дону понесли серьезный ущерб. Из-за обрушения верхних этажей и крыш многоквартирных домов жители были срочно эвакуированы, один ребенок госпитализирован с травмами. Городская администрация незамедлительно ввела режим официальной чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах пострадавших домов.

Разрушения в многоэтажках: ранение ребенка и эвакуация

В результате ночных взрывов в черте города были зафиксированы точки серьезных разрушений:

  • Разрушения в Советском районе: Как сообщил губернатор области Юрий Слюсарь, в районе серьезно повреждены два многоквартирных жилых дома — у одного здания разрушены верхние этажи, у второго — разбиты крыша и все окна;

  • Госпитализированный ребенок: Находившийся дома во время атаки несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь для спасения жизни;

  • Ленинский район и режим ЧС: В Ленинском районе города также выбило стекла в жилом доме и квартирах. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации локального характера по периметру пострадавших зданий и эвакуировали жителей в безопасные зоны.

Атака 30 дронов и разрушения по всему региону

Воздушные удары не ограничились лишь административным центром:

  • Тяжелая ночь для ПВО: Системы противовоздушной обороны сбили более трех десятков целей в Ростове, Батайске, Матвеевом Кургане, Мясниковском, Азовском, Миллеровском и Чертковском районах;

  • Пожары в Азове и Батайске: В Азовском районе повреждены фасады и окна 4 частных домовладений, возникли сильные пожары сухой травы; в Батайске и Мясниковском районе повреждены крыши зданий в садоводческих товариществах;

  • Мобилизация экстренных служб: Во всех районах спасатели и аварийные бригады проводят работы по обезвреживанию обломков дронов и тушению пожаров.

Паралич логистики: поврежден локомотив, задерживаются 7 поездов

Последствия атаки нанесли тяжелый удар и по региональной транспортной системе:

  • ЧП на железной дороге: В Чертковском районе упавший дрон напрямую повредил железнодорожный локомотив;

  • Пассажирское сообщение приостановлено: Из-за данного инфраструктурного ущерба движение поездов было нарушено, график движения не менее семи пассажирских и грузовых поездов сбит, они были остановлены.

Как вы считаете, являются ли подобные ночные массированные атаки дронов на приграничные регионы и стратегическую транспортную логистику свидетельством перехода конфликта в новую, еще более опасную фазу? Насколько эффективны меры безопасности в регионах России? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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