Apple может выбрать неожиданное название для своего складного смартфона

Появились новые подробности о первом складном смартфоне Apple, который вызывает оживленные дискуссии в мире технологий. Как сообщает издание Macrumors, для долгожданного гаджета, возможно, будет выбрано совершенно иное название, а не iPhone Фолд или iPhone Ultra, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время инсайдеры и аналитики высказывают разные мнения относительно окончательного названия устройства. В первоначальных данных предполагалось, что складное устройство выйдет на рынок под названием iPhone Фолд или iPhone Ultra. Однако в ходе последних обсуждений стало известно, что вариант iPhone Дуо также рассматривается всерьез.

Исторические названия и их уникальность

Известно, что Apple и ранее использовала подобные бренды в своих продуктах. В частности, в 1990-х годах компания представила линейку ноутбуков под названием ПоверБук Дуо. Также многим хорошо известно, что название МагСафе Дуо позже использовалось для устройства беспроводной зарядки.

Тем не менее, наличие у слова Дуо своей истории на технологическом рынке может несколько усложнить выбор этого названия. В частности, Microsoft ранее называла свой двухэкранный гаджет Surface Дуо, а компания Intel успешно использовала обозначения Коре Дуо и Коре 2 Дуо для своих знаменитых процессоров.

Закулисные обсуждения и ожидания

По данным корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, внутри команды Apple складной смартфон также называют по-разному. В то время как некоторые сотрудники продолжают называть его iPhone Ultra, другие источники утверждали, что именно это название будет официально утверждено.

Пока остается в секрете, какое название руководство Apple предпочтет для устройства нового типа. Рыночные эксперты и миллионы фанатов с большим интересом ждут презентации компании, поскольку успех такого инновационного продукта на рынке зависит и от его названия, и от стратегии бренда.

В данный момент все внимание приковано к предстоящим презентационным мероприятиям, именно на них будет внесена ясность, под каким названием Apple представит свой складной смартфон. Наряду с техническими возможностями устройства, его название уже успело стать одной из главных новостей в мире технологий.