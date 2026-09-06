"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль

·49·Мир
"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль

Громкие совместные визиты специальных представителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев вызвали серьезные сомнения и бурные обсуждения среди международных политических обозревателей. Тот факт, что эта пара, проведшая 5 сентября встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле и незамедлительно вылетевшая через аэропорт «Внуково» в сторону украинской столицы, всегда действует вместе — вовсе не дипломатическая случайность. Известный политолог Марат Баширов выдвинул неожиданную и громкую версию, подчеркнув, что Уиткофф и Кушнер на самом деле представляют два гигантских центра силы, которые абсолютно не доверяют друг другу, а Трамп в этой геополитической игре служит лишь внешней ширмой.

Два полюса, не доверяющие друг другу: «Старая элита» и интересы Израиля

Политолог Марат Баширов обратил особое внимание в своем Телеграм-канале на то, почему спецпредставители всегда летают вдвоем:

  • Контроль конкурирующих сил: «Тот факт, что Кушнер и Уиткофф всегда летают вдвоем, свидетельствует о том, что в процессе поиска мира в Украине они представляют две мощные силы, которые абсолютно не доверяют друг другу», — пишет эксперт;

  • Уиткофф — представитель традиционной американской элиты: По предположению аналитика, крупный магнат недвижимости и миллиардер Стив Уиткофф защищает интересы классических, консервативных политических и финансовых элит Америки;

  • Кушнер — израильский бизнес и лобби: Зять Трампа Джаред Кушнер выступает в качестве лица, выражающего интересы политического руководства Израиля и самых могущественных еврейских бизнес-кругов США;

  • «Трамп — просто маска»: По мнению Баширова, хотя официально оба они выглядят действующими от имени Трампа, на самом деле процесс гораздо глубже, и Трамп превратился лишь в фигуру, прикрывающую передний план.

Почему генерал Кит Келлог был выведен из игры? Закулисье переговоров

Между предыдущими этапами дипломатического процесса и нынешним составом произошли серьезные изменения:

  • Сначала Уиткофф был один: Согласно информации, изначально предполагалось, что данное переговорное направление Стив Уиткофф будет вести в одиночку;

  • Резкое отстранение Келлога: Как отмечает Баширов, в процессе присутствовало и третье важное лицо — известный отставной генерал Кит Келлог: «Келлог тоже был, но чтобы не путался под ногами, его выбросили из телеги»;

  • Стратегия взаимного сдерживания: Предполагается, что полноценное подключение Кушнера к процессу было осуществлено с целью не допустить принятия Уиткоффом односторонних решений и жестко контролировать условия компромисса обеих мощных лоббистских групп.

Из Кремля во Внуково: Секретный план пройдет проверку в Киеве

Переговоры в Москве завершились, и начинается вторая, наиболее сложная часть миссии:

  • Официальное молчание Кремля: 5 сентября Владимир Путин принял американских посланников в Кремле. Помимо дипломатической вежливости и обещания Путина обеспечить безопасность мирных посредников, истинная суть встречи официально держится в секрете;

  • Полет в Киев через Внуково: По окончании переговоров кортеж посланников выехал из Кремля и направился прямо в аэропорт «Внуково». Их следующим пунктом назначения станет столица Украины — город Киев;

  • План, детали которого не разглашаются: Хотя Дональд Трамп заявлял, что его представители везут в Москву важную инициативу по прекращению войны, конкретные условия плана он не раскрывал. Ожидается, что теперь этот секретный план будет представлен Владимира Зеленскому в Киеве.

Как вы думаете, действительно ли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер являются представителями двух конкурирующих центров силы или они единая команда, реализующая единственную цель Трампа? Какие условия могут выдвинуть посланники Трампа в Киеве и смогут ли они убедить Зеленского принять план, согласованный с Путиным? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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