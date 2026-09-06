Порту готовится к матчу с Манчестер Сити после победы в чемпионате Португалии

Португальский клуб Порту продолжил успешное выступление в национальном чемпионате, обыграв Морейренсе со счетом 2:1 и доведя свою победную серию до пяти матчей. В поединке на стадионе Эштадиу ду Драгау хозяева, несмотря на то, что первыми пропустили гол, проявили характер и завоевали важные три очка. Однако, по данным иксбт.ком и спортивных изданий, этот матч прошел под тенью тяжелой травмы полузащитника команды Виктора Фрохольдта, и главному тренеру Франческо Фариоли предстоит готовить своих подопечных к предстоящему матчу Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com.

На 20-й минуте встречи гости открыли счет, поставив Порту в затруднительное положение. После этого хозяева поля усилили активность и перехватили инициативу. В концовке первого тайма Ян Беднарек точным ударом головой восстановил равновесие. В дебюте второй половины встречи Вильям Гомес поразил ворота соперника, обеспечив своей команде лидерство, и этот гол стал решающим в исходе игры.

Травма Виктора Фрохольдта и госпитализация

Концовка встречи завершилась тревожными моментами для Порту. В добавленное арбитром время полузащитник Морейренсе Гильерме Либерато совершил грубый фол против датского полузащитника и получил красную карточку. После этого столкновения Виктор Фрохольдт был вынужден покинуть поле на носилках и был экстренно доставлен в больницу.

Главный тренер Франческо Фариоли на послематчевой пресс-конференции не скрывал, что эта ситуация вызвала большой страх в команде. По словам тренера, футболист проходит все необходимые медицинские обследования в больнице, и его состояние после случившегося немного улучшилось.

Фариоли, комментируя состояние игрока, отметил: «Он проходит обследование в больнице, но все выглядит нормально. Он в сознании, и новости позитивные. Кадры были очень страшными, мы все сильно испугались, но он в хорошем настроении и под присмотром врачей. Похоже, это был просто сильный испуг».

Матч Кубка Европы с Манчестер Сити

После победы в национальном чемпионате Порту полностью переключает внимание на международную арену. Команду ждет очень сложный и ответственный матч в рамках Лиги чемпионов против чемпиона Англии Манчестер Сити

Франческо Фариоли высоко оценил финансовые возможности соперника и потенциал звездных игроков в его составе, признав, что этот матч станет серьезным испытанием для команды. Ожидается, что тренерский штаб Порту подготовит особую тактику на игру против Манчестер Сити с учетом кадровых проблем и состояния Виктора Фрохольдта.