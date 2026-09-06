ДжеррйРигЭверйтинг протестировал необычный смартфон Икко МиндОне Pro

Известный ЁуТубе-блогер Зак Нельсон в своем шоу ДжеррйРигЭверйтинг провел тест на прочность и полную разборку компактного смартфона Икко МиндОне Pro с уникальным дизайном. Устройство привлекло внимание мира технологий своим квадратным корпусом, сапфировым стеклом и поворотной на 180 градусов камерой, которая выполняет функции как основной, так и селфи-камеры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, модель Икко МиндОне Pro оснащена небольшим 4-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с частотой обновления 90 Hz и разрешением Фулл ХД. В качестве аппаратной основы выбран процессор MediaTek МТ8781, дополненный 8 GB оперативной памяти и 256 GB встроенной памяти eMMC 5.1. Специфический форм-фактор и необычные инженерные решения кардинально отличают его от типичных флагманов на рынке.

Тесты на прочность и секреты сапфирового стекла

Одной из самых интересных частей процесса тестирования стала проверка прочности защитного сапфирового стекла. В ходе теста по шкале Мооса заметные царапины на дисплее появились только на восьмом уровне, что значительно выше показателей закаленных стекол в обычных смартфонах. Кроме того, экран выдержал воздействие открытого огня без видимых повреждений.

Корпус смартфона выполнен довольно качественно, и при попытке согнуть его конструкция не поддалась деформации. Однако одно из ключевых конструктивных решений производителя — механизм поворотной камеры — оказалось самым слабым местом устройства. Выяснилось, что из-за крепления на небольших штифтах вместо прочного шарнира камеру можно легко сломать.

Компромиссы ради компактности

Процесс разборки устройства выявил ряд инженерных компромиссов, на которые пришлось пойти ради создания компактного корпуса. В частности, внутри смартфона установлен аккумулятор емкостью всего 2200 mAh, а за охлаждение отвечает графеновый термослой. Уровень защиты от воды и пыли ограничен стандартом ИП54.

Блогер также протестировал разрекламированную функцию «бесплатного глобального интернета». Оказалось, что это не полноценная свободная сеть, а специальный АИ-сервис, работающий через инфраструктуру производителя. Чат-бот отвечает относительно медленно и не имеет возможности анализировать изображения. Для обычной передачи данных предусмотрена виртуальная СИМ-карта, также поддерживается установка физической СИМ-карты.

Подводя итог, можно сказать, что Икко МиндОне Pro вызывает интерес своим уникальным внешним видом и сапфировым стеклом, однако малая емкость аккумулятора, средний уровень защиты и хрупкий механизм камеры стали его главными недостатками.