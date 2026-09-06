Обычный отбеливатель удвоил емкость солевых аккумуляторов

·2·Технологии
Обычный отбеливатель удвоил емкость солевых аккумуляторов

Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории (ОРНЛ) Министерства энергетики США смогли полностью изменить подход к созданию солевых аккумуляторов. В ходе исследования неожиданная побочная реакция стала главным преимуществом источников питания нового поколения, позволив им достичь показателей литий-ионных батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, постдок Вусок Го в процессе исследований обнаружил, что перед медленной кислородной реакцией на катоде аккумулятора образуется гипохлорит натрия — обычный бытовой отбеливатель. Заметив, что это соединение обеспечивает системе более высокое напряжение, ученые провели эксперимент.

Добавление в систему всего 5 процентов отбеливателя радикально изменило весь процесс. После этого окислительно-восстановительная реакция перешла к паре гипохлорит/хлорид, полностью протекающей в жидкой фазе. Этот процесс обеспечил непрерывную циркуляцию ионов во время циклов заряда и разряда.

Основные преимущества технологии

Благодаря этому инновационному подходу была полностью устранена проблемная фаза перехода жидкость-газ, характерная для традиционных батарей. В результате отпала необходимость в дорогостоящих катализаторах, внутреннее сопротивление аккумулятора резко снизилось, а его пиковая мощность увеличилась более чем в два раза.

Хотя солевые батареи тяжелее и объемнее литий-ионных аналогов, их использование в смартфонах или электромобилях нецелесообразно. Однако для стационарных систем хранения энергии, где вес не имеет значения, эти технологии являются настоящей находкой.

Безопасность и перспективные направления

Внутренняя система жидкостного охлаждения на основе солевого электролита полностью исключает риск катастрофических пожаров, свойственных литий-ионным батареям. Известно, что в обычных литий-ионных аккумуляторах на принудительное охлаждение для предотвращения возгорания тратится огромное количество энергии.

В настоящее время стартап Куломб Течнологй активно работает над коммерциализацией этой технологии. Разработку планируется использовать для обеспечения резервным питанием крупных центров обработки данных и узловых участков электрических сетей.

Кроме того, рассматриваются возможности использования этой технологии на океанских контейнеровозах. Поскольку суда окружены именно такой средой, она обеспечивает наиболее благоприятные условия для работы батарей нового типа.

ТехнологииАккумуляторыОтбеливательЭнергетикаНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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