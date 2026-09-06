Обычный отбеливатель удвоил емкость солевых аккумуляторов

Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории (ОРНЛ) Министерства энергетики США смогли полностью изменить подход к созданию солевых аккумуляторов. В ходе исследования неожиданная побочная реакция стала главным преимуществом источников питания нового поколения, позволив им достичь показателей литий-ионных батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, постдок Вусок Го в процессе исследований обнаружил, что перед медленной кислородной реакцией на катоде аккумулятора образуется гипохлорит натрия — обычный бытовой отбеливатель. Заметив, что это соединение обеспечивает системе более высокое напряжение, ученые провели эксперимент.

Добавление в систему всего 5 процентов отбеливателя радикально изменило весь процесс. После этого окислительно-восстановительная реакция перешла к паре гипохлорит/хлорид, полностью протекающей в жидкой фазе. Этот процесс обеспечил непрерывную циркуляцию ионов во время циклов заряда и разряда.

Основные преимущества технологии

Благодаря этому инновационному подходу была полностью устранена проблемная фаза перехода жидкость-газ, характерная для традиционных батарей. В результате отпала необходимость в дорогостоящих катализаторах, внутреннее сопротивление аккумулятора резко снизилось, а его пиковая мощность увеличилась более чем в два раза.

Хотя солевые батареи тяжелее и объемнее литий-ионных аналогов, их использование в смартфонах или электромобилях нецелесообразно. Однако для стационарных систем хранения энергии, где вес не имеет значения, эти технологии являются настоящей находкой.

Безопасность и перспективные направления

Внутренняя система жидкостного охлаждения на основе солевого электролита полностью исключает риск катастрофических пожаров, свойственных литий-ионным батареям. Известно, что в обычных литий-ионных аккумуляторах на принудительное охлаждение для предотвращения возгорания тратится огромное количество энергии.

В настоящее время стартап Куломб Течнологй активно работает над коммерциализацией этой технологии. Разработку планируется использовать для обеспечения резервным питанием крупных центров обработки данных и узловых участков электрических сетей.

Кроме того, рассматриваются возможности использования этой технологии на океанских контейнеровозах. Поскольку суда окружены именно такой средой, она обеспечивает наиболее благоприятные условия для работы батарей нового типа.