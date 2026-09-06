Lenovo представила ультратонкий и легкий ноутбук ТинкБук 14кс Ген 2

Согласно данным Иксбт.ком, компания Lenovo, один из лидеров технологического рынка, официально представила свою новинку — модель ТинкБук 14кс Ген 2. Устройство со стартовой ценой от 1000 долларов США уже успело привлечь внимание энтузиастов технологий своим ультратонким корпусом, уникальными дизайнерскими решениями и высокой производительностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На современном рынке пользователи ценят не только мощные, но и удобные для постоянного ношения с собой мобильные компьютеры. Данная модель разработана именно для удовлетворения этих требований и выделяется среди серийных устройств своим весом и толщиной.

Технические возможности и экран

Одной из примечательных особенностей устройства являются его габариты. Ноутбук толщиной всего 12,9 миллиметра оснащен 14-дюймовым экраном, а его общий вес составляет всего 990 граммов. Хотя на рынке существуют и более тонкие экспериментальные модели, важно, что специалистам Lenovo удалось достичь таких показателей в полноценном серийном устройстве.

Во внешнем виде также есть интересные изменения. Ноутбук имеет скошенные боковые грани, что является несколько необычным дизайном для мобильных компьютеров. В то же время в зонах расположения интерфейсных портов сделаны специальные вырезы, которые выполняют как эстетическую, так и практическую функции.

Производительность и питание

Как сообщает Иксбт.ком, устройство работает на базе процессоров Intel Коре Сериес 3. Это обеспечивает высокую скорость при работе с современными приложениями, а также значительно повышает энергоэффективность. Благодаря этому поколению процессоров ожидается, что время автономной работы ноутбука будет на высоком уровне.

Возможности памяти также полностью соответствуют современным требованиям. В зависимости от своих потребностей покупатели могут выбрать конфигурации с оперативной памятью (RAM) до 32 GB, а также ССД-накопителем объемом до 2 TB.

Выбор есть и в отношении дисплея: в зависимости от модификации покупателям предлагается ОЛЭД-экран с частотой 120 Hz и разрешением 2.8К или ИПС-дисплей с разрешением 1200п. Также ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 54,7 или 65 Wh.

По информации производителя, выход новинки в продажу запланирован уже на текущий месяц. Для любителей технологий и специалистов такие легкие и мощные ноутбуки всегда остаются актуальными.