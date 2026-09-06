ЛГ представила новый ноутбук Грам Бук AI 2026 с автономностью более 30 часов

·9·Технологии
ЛГ представила новый ноутбук Грам Бук AI 2026 с автономностью более 30 часов

Одним из ключевых требований пользователей на современном рынке технологий является энергоэффективность устройств. По данным иксбт.ком, компания ЛГ расширила свою популярную линейку, анонсировав ноутбук Грам Бук AI 2026, способный работать автономно более 30 часов. Эта презентация демонстрирует достижение новых высот в области емкости аккумуляторов на рынке мобильных устройств. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Новинка Грам Бук AI 2026 модели 14У40В вошла в историю как первое 14-дюймовое устройство в серии. Производитель обещает, что ноутбук может работать без подзарядки до 30,5 часов. В достижении такого высокого показателя неоценима роль современных процессоров.

Технические характеристики и возможности

Вес устройства составляет 1,29 кг. Хотя это отличный результат для 14-дюймового формата, в линейке ЛГ Грам встречаются и более легкие модели. Тем не менее, данная модель выделяется сбалансированным весом и компактностью.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 61,5 Wh. Именно благодаря сочетанию этой батареи и процессоров нового поколения Коре Сериес 3 удалось достичь заявленной высокой автономности.

Дизайн и дополнительные удобства

Особое внимание было уделено внешнему виду и прочности устройства. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного алюминия, а его толщина составляет всего 14,9 мм. Это делает его крайне удобным для переноски в любое место.

Также производители отметили наличие специального бесшумного режима. Этот режим позволяет комфортно работать с документами или смотреть видео в библиотеке и других тихих местах.

LGНоутбукиТехнологииГаджетыCore Series 3
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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