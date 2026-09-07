Тим Кук получит 47 миллионов долларов на новой должности в Apple

·9·Технологии
Тим Кук получит 47 миллионов долларов на новой должности в Apple

Стало известно, что финансовое вознаграждение Тима Кука, который возглавлял Apple в течение 15 лет и покинул пост генерального директора с 1 сентября, будет лишь немногим меньше, чем у нового руководителя Джона Тернуса. Согласно данным агентства Bloomberg, на новой должности председателя совета директоров Тим Кук получит целевую компенсацию в размере около 47 миллионов долларов на 2027 финансовый год. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Джон Тернус официально вступил в должность генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года. В этих документах раскрыта структура будущих доходов обоих руководителей, согласно которой общая целевая компенсация Тернуса составит около 58 миллионов долларов. Из этой суммы 3 миллиона долларов приходится на базовую годовую зарплату, а остальные 55 миллионов — на акции. Также ему был предоставлен единовременный пакет акций на сумму 2,5 миллиона долларов за неполный 2026 финансовый год.

Новый статус и доходы Тима Кука

В свою очередь, базовая зарплата Тима Кука, который займет пост исполнительного председателя, будет снижена с прежних 3 миллионов до 2 миллионов долларов. Однако за счет добавления целевого пакета акций на сумму 45 миллионов долларов его общая компенсация на 2027 год должна составить 47 миллионов долларов. Для сравнения, в 2025 году Кук заработал 74,3 миллиона долларов в качестве генерального директора.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман отмечает, что такой крупный финансовый пакет для Тима Кука является неожиданно высоким даже для такой гигантской компании, как Apple. Например, предыдущий председатель совета директоров Арт Левинсон получил в прошлом году менее 560 тысяч долларов, поскольку не выполнял исполнительных функций. Высокий уровень доходов Кука объясняется тем, что он продолжит принимать активное участие в управлении.

Кадровые изменения и стратегические задачи

По мнению экспертов, такой внушительный финансовый пакет означает, что Тим Кук не полностью отошел от оперативной деятельности. Как сообщает Марк Гурман, он продолжит курировать критически важные для компании направления, такие как отношения с правительствами США и Китая, а также поставки чипов памяти. Кук освободит свой кабинет в комплексе Apple Парк для нового генерального директора и переедет в другой офис.

В то же время новый генеральный директор Джон Тернус начинает реорганизацию компании в соответствии со своим видением. По данным Bloomberg, он намерен ускорить процесс создания продуктов, однако значительные изменения в корпоративной культуре и структуре могут потребовать времени. Тим Кук в своем обращении к сотрудникам подчеркнул, что останется на посту председателя на длительный срок и что Apple останется его главным приоритетом.

AppleТим КукДжон ТернусТехнологииБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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