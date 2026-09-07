Toyota отложила выпуск полностью электрического Highlander EV

·14·Технологии
Toyota отложила выпуск полностью электрического Highlander EV

Согласно информации, опубликованной Никкеи Асиа, японский автомобильный гигант Toyota отложил запуск своего совершенно нового полностью электрического кроссовера Highlander EV. По первоначальным планам, этот крупный семейный электромобиль должен был поступить в продажу в середине 2026 года. Однако из-за того, что инженерам потребовалось больше времени на доработку автомобиля и проведение дополнительных испытаний, продажи были перенесены на 2027 год. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно новому графику, ожидается, что Highlander EV доберется до покупателей к середине или концу 2027 года. Задержка может составить от 4 до 12 месяцев. На автомобильном рынке подобные отсрочки часто делаются для предотвращения технических дефектов и обеспечения качества продукции. Компания Toyota выбрала осторожный подход, чтобы не выпускать на рынок «сырой» продукт и не нанести ущерб репутации бренда.

Технические характеристики и ожидаемые возможности

На данный момент специалисты Toyota не раскрывают точных технических причин задержки. Тем не менее, очевидно, что эта модель занимает важное место в стратегии компании на рынке электромобилей. Японский бренд, который долгие годы специализировался в основном на бензиновых и гибридных автомобилях, решил впервые представить полностью электрический кроссовер под своим известным и хорошо зарекомендовавшим себя среди покупателей названием Highlander.

Согласно ранее опубликованным предварительным данным, модель Highlander EV будет предложена покупателям в нескольких модификациях. В частности, базовая версия с передним приводом сможет преодолевать около 462 километров на одном заряде. В более дорогой версии с увеличенной емкостью аккумулятора этот показатель, как сообщается, превысит 515 километров.

Влияние на рынок и перспективы

Однако другие важные технические параметры электромобиля, включая точную емкость батарей, мощность электродвигателей и скорость быстрой зарядки, остаются в секрете. Также компания еще не объявила ориентировочную стоимость этого нового флагманского кроссовера с тремя рядами сидений. Это означает, что для автолюбителей период ожидания затянется еще дольше.

По мнению экспертов, Toyota старается не совершать ошибок на растущем конкурентном рынке электромобилей. Поскольку спрос в сегменте крупных кроссоверов с тремя рядами сидений высок, важно довести каждую деталь машины до совершенства. В результате покупателям придется ждать на несколько месяцев дольше запланированного срока, а точная дата начала официальных продаж, как ожидается, будет объявлена в ближайшем будущем.

ToyotaHighlander EVЭлектромобильАвтоновостиКроссовер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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