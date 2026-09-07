NASA запустила новую 34-метровую антенну связи в Калифорнии

·16·Технологии
NASA запустила новую 34-метровую антенну связи в Калифорнии

Американское космическое агентство NASA ввело в эксплуатацию новую 34-метровую антенну в составе сети Дип Спаке Нетворк (ДСН), расположенной в Голдстоуне, штат Калифорния. Согласно данным иксбт.ком, это устройство значительно расширит возможности связи с более чем десятью космическими аппаратами, исследующими Солнечную систему и межзвездное пространство. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Нагрузки на сеть космической связи и новая станция

В настоящее время Дип Спаке Нетворк обеспечивает стабильную связь с такими легендарными аппаратами, как Voyager 1, Voyager 2 и New Horizons, находящимися на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, а также со многими другими межпланетными миссиями. Однако расширение масштабов космических исследований и рост числа космических аппаратов серьезно ограничивают возможности сети. В последние годы специалисты предупреждали, что обеспечивать достаточное количество сеансов связи для всех миссий одновременно становится все труднее.

Одним из факторов, усложняющих ситуацию, является активизация лунной программы. В частности, приоритет отдается связи с космическими кораблями во время пилотируемых полетов, таких как Artemis 1 в 2022 году и запланированный на 2026 год Artemis 2. В результате доступ к сети для автоматических межпланетных станций сокращается, и ожидается, что этот приоритет сохранится в будущем.

Дип Спаке Статион 23 и процесс модернизации

Новая антенна, получившая название Дип Спаке Статион 23 или сокращенно ДСС-23, начала свою работу 3 августа. Одним из первых объектов наблюдения для нее стала рентгеновская обсерватория NASA Chandra. Это огромное устройство диаметром 34 метра пополнило ряд существующих станций в Голдстоуне. В этом же комплексе также работает крупнейшая 70-метровая «тарелка».

Для справки: сеть Дип Спаке Нетворк состоит из трех крупных комплексов, расположенных в Калифорнии, недалеко от Мадрида и вблизи Канберры. По мере вращения Земли вокруг своей оси, как минимум один из этих комплексов позволяет поддерживать непрерывную связь с удаленными космическими аппаратами. Станция ДСС-23 стала пятой из шести новых 34-метровых антенн, запланированных в рамках программы Апертуре Энханкемент Проджект.

Финансовые и временные трудности проекта

Работы по модернизации сети ДСН начались еще в 2009 году. В настоящее время запуск последней антенны программы, получившей название ДСС-33, запланирован в Австралии на 2029 год. Однако этот масштабный проект оказался значительно дороже и потребовал больше времени, чем предполагалось в первоначальных расчетах.

В частности, если в 2015 году общая стоимость проекта оценивалась в 362,4 миллиона долларов, то к началу 2023 финансового года этот показатель вырос до 706 миллионов долларов. При этом график работ сдвинулся почти на пять лет. Тем не менее, расширение возможностей ДСН имеет жизненно важное значение для успешного продолжения программ по исследованию Луны и глубокого космоса.

NASAКосмосТехнологииАстрономияСвязь
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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