Смартфон iQOO 16 получил первый экран Samsung М16 с яркостью 10 000 нит

На совместной презентации компании Samsung Дисплай и iQOO представили передовой дисплей, открывающий новую эру на рынке мобильных устройств. Эта инновационная ОЛЭД-панель признана настоящим прорывом в технологическом мире, так как она устанавливает совершенно новые стандарты для экранов смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, новая панель Samsung М16 выделяется своими впечатляющими техническими характеристиками, включая рекордную пиковую яркость в 10 000 нит. Этот показатель позволяет без труда считывать информацию с экрана даже под прямыми солнечными лучами.

Передовые технологические характеристики

Отмечается, что представленная панель нового поколения сочетает в себе не только высокую яркость, но и высокое разрешение, а также плавность изображения. Дисплей успешно объединяет разрешение 2К (ВКХД) с частотой обновления 165 Hz.

Такая технологическая комбинация особенно важна для любителей мобильных игр и потребителей мультимедийного контента. Высокая частота и разрешение гарантируют четкость изображения и плавность движений в динамичных сценах.

Первый владелец и рыночные перспективы

Samsung Дисплай официально подтвердила, что флагманский смартфон iQOO 16 станет первым в мире Андроид-устройством, оснащенным этой передовой панелью М16. Это еще раз подтверждает стратегию бренда по предоставлению своим пользователям самых последних технологий в числе первых.

Вместе с тем была опубликована инсайдерская информация. По сообщению известного инсайдера Ice Universe, компания Google не планирует использовать ОЛЭД-панель Samsung М16 в своих будущих флагманских моделях.

Анонс этой новинки показывает, что рынок экранов для мобильных устройств стремительно развивается, а технологии OLED еще не полностью раскрыли свой потенциал. Ожидается, что модель iQOO 16 в ближайшем будущем будет находиться в центре внимания мобильной индустрии.