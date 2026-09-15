США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

Руководство ВВС США официально заявило о наличии в их распоряжении специальных орбитальных вооружений, позволяющих осуществлять полный контроль над космическим пространством. Об этом сообщил министр ВВС США Трой Мейнк, подчеркнув потенциал страны в области космической безопасности. Данное заявление вызвало серьезный интерес и дискуссии среди мирового сообщества и экспертов, поскольку вопрос милитаризации космоса является одним из самых чувствительных аспектов глобальной безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание Иксбт.ком, хотя официальные лица США открыто признали наличие подобных технологий, их технические характеристики и возможности остаются в секрете. Отвечая на конкретные вопросы, представители власти категорически отказались раскрывать детали. Это порождает различные предположения о задачах и масштабах данных орбитальных систем.

Конкуренция и безопасность в космическом пространстве

В настоящее время орбита Земли приобретает стратегическое значение не только для научных исследований, но и для телекоммуникаций, навигации и систем обороны. Государства активно развивают современные технологии для защиты своих космических активов и достижения превосходства в космосе в случае необходимости. Как шаги США в этом направлении повлияют на глобальный стратегический баланс, пока неизвестно.

По мнению экспертов, орбитальное оружие в будущем может стать основным инструментом в космических конфликтах или при защите спутников. Однако наличие такого оружия выводит космическую гонку на новый уровень и требует пересмотра норм международного права и безопасности.