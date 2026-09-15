США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

·4·Технологии
США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

Руководство ВВС США официально заявило о наличии в их распоряжении специальных орбитальных вооружений, позволяющих осуществлять полный контроль над космическим пространством. Об этом сообщил министр ВВС США Трой Мейнк, подчеркнув потенциал страны в области космической безопасности. Данное заявление вызвало серьезный интерес и дискуссии среди мирового сообщества и экспертов, поскольку вопрос милитаризации космоса является одним из самых чувствительных аспектов глобальной безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание Иксбт.ком, хотя официальные лица США открыто признали наличие подобных технологий, их технические характеристики и возможности остаются в секрете. Отвечая на конкретные вопросы, представители власти категорически отказались раскрывать детали. Это порождает различные предположения о задачах и масштабах данных орбитальных систем.

Конкуренция и безопасность в космическом пространстве

В настоящее время орбита Земли приобретает стратегическое значение не только для научных исследований, но и для телекоммуникаций, навигации и систем обороны. Государства активно развивают современные технологии для защиты своих космических активов и достижения превосходства в космосе в случае необходимости. Как шаги США в этом направлении повлияют на глобальный стратегический баланс, пока неизвестно.

По мнению экспертов, орбитальное оружие в будущем может стать основным инструментом в космических конфликтах или при защите спутников. Однако наличие такого оружия выводит космическую гонку на новый уровень и требует пересмотра норм международного права и безопасности.

СШАКосмосОрбитальное оружиеТрой МейнкВоенные технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Раскрыта необычная проблема экрана нового iPhone ДуоРаскрыта необычная проблема экрана нового iPhone ДуоСегодня, 09:58Автомобили ППС могут распознавать лица прямо во время движения: как работает эта технология?Автомобили ППС могут распознавать лица прямо во время движения: как работает эта технология?Сегодня, 07:03OpenAI приобрела компанию Гласс Имагинг за 300 миллионов долларовOpenAI приобрела компанию Гласс Имагинг за 300 миллионов долларовСегодня, 01:55Google открывает предзаказы на новый тип ноутбуков на базе AndroidGoogle открывает предзаказы на новый тип ноутбуков на базе AndroidСегодня, 01:27США впервые признали размещение секретного оружия в космосеСША впервые признали размещение секретного оружия в космосеВчера, 23:21Обновление iOS 27 и новые возможности SiriОбновление iOS 27 и новые возможности SiriВчера, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр