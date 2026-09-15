На рейсах Кореан Air заработал бесплатный интернет Starlink

На азиатском авиационном рынке сделан важный шаг: авиакомпания Кореан Air официально объявила о запуске сервиса спутникового интернета Starlink на своих рейсах. Согласно данным иксбт.ком, теперь пассажиры получат возможность бесплатно подключаться к высокоскоростной глобальной сети во время полета, причем эта услуга будет доступна клиентам всех классов обслуживания. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Это нововведение впервые среди традиционных авиаперевозчиков Восточной Азии открывает пассажирам всех категорий доступ к безлимитному интернету на борту. Во время путешествия клиенты смогут смотреть любимые стриминговые видео, играть в онлайн-игры и свободно пользоваться необходимыми веб-сайтами и сервисами, не прерывая рабочие процессы.

Стремительное развитие спутникового интернета в авиации

В настоящее время система Starlink активно внедряется не только в Кореан Air, но и во флоты других крупных международных авиакомпаний. В частности, United Airlines оснащает свои дальнемагистральные самолеты Boeing 777-200 современными терминалами. Авиаперевозчик поставил цель увеличить количество подключенных к сети лайнеров до тысячи к концу 2026 года.

Аналогичные процессы наблюдаются и в Европе. Аустриан Аирлинес начала использовать систему Starlink на своих воздушных судах Аирбус А320нео. Компания планирует полностью оснастить таким интернет-оборудованием 20 самолетов к концу зимнего сезона 2026/2027 года.

Удобства для пассажиров

Однако специалисты напоминают, что пока этой услугой могут воспользоваться только те, кто летит на воздушных судах, оборудованных соответствующими современными терминалами. Поэтапное оснащение всех самолетов продолжается.

Например, Starlink начал появляться и на рейсах Сутвест Аирлинес. На некоторых бортах спутниковая связь уже успешно работает. Для удобства пассажиров в авиационных приложениях внедрена специальная функция, с помощью которой можно заранее узнать, есть ли на борту отметка «ВиФи Поверед бй Starlink».

Ожидается, что данные технологические новшества в будущем кардинально улучшат условия для удаленной работы и отдыха пассажиров воздушного транспорта, выводя качество связи в небе на новый уровень.