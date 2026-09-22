Ноутбук Тундеробот AI Мастер М7000 представлен с уникальной памятью

·26·Технологии
Ноутбук Тундеробот AI Мастер М7000 представлен с уникальной памятью

Компания Тундеробот представила свою новую мобильную рабочую станцию AI Мастер М7000. По данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание не только мощными техническими характеристиками, но и необычной двухкомпонентной конфигурацией SSD, предназначенной для задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В качестве основы данного ноутбука был выбран процессор Ryzen AI Max+ 395. Установленный лимит мощности для этого процессора составляет 160 В, что значительно выше среднего показателя для подобных моделей АПУ. Производительность устройства указывает на то, что оно предназначено для требовательных пользователей и профессиональных задач.

Уникальная архитектура памяти и возможности

Главная особенность устройства скрыта в его дисковой подсистеме. Наряду с основным хранилищем данных объемом 768 GB, в устройство добавлена специальная кэш-память аиДАПТИВ объемом 85 GB. Программное обеспечение настроено на использование этого кэша в качестве промежуточного звена между оперативной памятью и основным SSD.

Специальное программное обеспечение может хранить в этом втором блоке локальный кэш моделей искусственного интеллекта и другие важные данные. Ноутбук оснащен 64 GB оперативной памяти (RAM), и благодаря такой необычной конфигурации SSD пользователи получают возможность запускать модели уровня ГПТ-ОСС-120Б и другие модели класса МоЭ 120Б непосредственно локально.

Дисплей и основные технические характеристики

Портативная рабочая станция оснащена 16-дюймовым экраном, который поддерживает разрешение 1600п и высокую частоту обновления 165 Hz. Это обеспечивает высокую четкость и плавность при работе с графическими и мультимедийными данными.

Для обеспечения автономности устройства установлен аккумулятор емкостью 99 Wh. Также для современных пользователей предусмотрены порты USB4 и ОКуЛинк, позволяющие подключать внешние устройства и высокоскоростные сети передачи данных. Все эти возможности размещены в корпусе весом 2,45 кг.

На данный момент компания Тундеробот не предоставила официальную информацию о цене и дате выхода ноутбука AI Мастер М7000 в продажу. Тем не менее появление такого гибридного решения памяти на рынке мобильных рабочих станций с искусственным интеллектом вызывает большой интерес в мире технологий.

ThunderobotНоутбукSSDИскусственный интеллектRyzen
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung резко увеличит производство памяти ХБМ4 в следующем годуSamsung резко увеличит производство памяти ХБМ4 в следующем годуСегодня, 01:55SpaceX прекратила прием заказов на ракету Falcon 9SpaceX прекратила прием заказов на ракету Falcon 9Сегодня, 00:51Представлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера ЗеиссПредставлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера ЗеиссСегодня, 00:27В Китае создали уникальную солнечную батарею для работы под водойВ Китае создали уникальную солнечную батарею для работы под водойВчера, 23:58Huawei отказалась от международных планов на рынке чипов для искусственного интеллектаHuawei отказалась от международных планов на рынке чипов для искусственного интеллектаВчера, 23:26Samsung и Каирос Повер построят атомный реактор для GoogleSamsung и Каирос Повер построят атомный реактор для GoogleВчера, 23:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27