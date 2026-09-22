Ноутбук Тундеробот AI Мастер М7000 представлен с уникальной памятью

Компания Тундеробот представила свою новую мобильную рабочую станцию AI Мастер М7000. По данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание не только мощными техническими характеристиками, но и необычной двухкомпонентной конфигурацией SSD, предназначенной для задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В качестве основы данного ноутбука был выбран процессор Ryzen AI Max+ 395. Установленный лимит мощности для этого процессора составляет 160 В, что значительно выше среднего показателя для подобных моделей АПУ. Производительность устройства указывает на то, что оно предназначено для требовательных пользователей и профессиональных задач.

Уникальная архитектура памяти и возможности

Главная особенность устройства скрыта в его дисковой подсистеме. Наряду с основным хранилищем данных объемом 768 GB, в устройство добавлена специальная кэш-память аиДАПТИВ объемом 85 GB. Программное обеспечение настроено на использование этого кэша в качестве промежуточного звена между оперативной памятью и основным SSD.

Специальное программное обеспечение может хранить в этом втором блоке локальный кэш моделей искусственного интеллекта и другие важные данные. Ноутбук оснащен 64 GB оперативной памяти (RAM), и благодаря такой необычной конфигурации SSD пользователи получают возможность запускать модели уровня ГПТ-ОСС-120Б и другие модели класса МоЭ 120Б непосредственно локально.

Дисплей и основные технические характеристики

Портативная рабочая станция оснащена 16-дюймовым экраном, который поддерживает разрешение 1600п и высокую частоту обновления 165 Hz. Это обеспечивает высокую четкость и плавность при работе с графическими и мультимедийными данными.

Для обеспечения автономности устройства установлен аккумулятор емкостью 99 Wh. Также для современных пользователей предусмотрены порты USB4 и ОКуЛинк, позволяющие подключать внешние устройства и высокоскоростные сети передачи данных. Все эти возможности размещены в корпусе весом 2,45 кг.

На данный момент компания Тундеробот не предоставила официальную информацию о цене и дате выхода ноутбука AI Мастер М7000 в продажу. Тем не менее появление такого гибридного решения памяти на рынке мобильных рабочих станций с искусственным интеллектом вызывает большой интерес в мире технологий.