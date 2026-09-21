Huawei отказалась от международных планов на рынке чипов для искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант Huawei отказался от планов по полноценному выводу своих процессоров для искусственного интеллекта (AI) на международный рынок. Согласно данным иксбт.ком, основной причиной этого является невозможность удовлетворить чрезвычайно высокий спрос на внутреннем рынке, так как имеющихся мощностей едва хватает для покрытия местных потребностей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В последние годы компания добилась огромных успехов не только в продажах смартфонов, но и в разработке специализированных чипов для AI. Однако возникшая проблема дефицита напрямую связана с возможностями основного партнера — компании СМИК, производящей продукцию Huawei. Из-за колоссального спроса на внутреннем рынке стороны не видят смысла распылять ресурсы на выход в другие страны.

Линейка Ascend и приоритет внутреннего рынка

В настоящее время Huawei активно работает над совершенствованием своей линейки процессоров Ascend. В частности, компания завершает работу над моделями Ascend 960, ожидаемыми к выпуску в ближайшем будущем, а также уже успела анонсировать некоторые технические характеристики чипов следующего поколения — Ascend 970 и 980.

Хотя масштабный процесс международной экспансии был приостановлен, эксперты отмечают, что Huawei продолжает поставлять минимальные объемы своей продукции некоторым избранным зарубежным клиентам. Тем не менее компания держит в секрете детали и объемы этих поставок и не рассматривает это как официальный выход на международный рынок.