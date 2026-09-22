Узбекистан поставил Индию на колени, Испания разгромлена: все результаты 6-го тура

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде завершились решающие матчи 6-го тура, определяющие расстановку сил. В центральном противостоянии среди мужчин, к которому было приковано внимание всего мира, первая национальная сборная Узбекистана сенсационно обыграла главного фаворита турнира — сборную Индии со счетом 2,5 : 1,5, отпраздновав важную победу. На фоне ничьих Абдусатторова, Синдарова и Вохидова победа Нодирбека Якуббоева над Нихалом Сарином обеспечила командный успех.

Вторую крупную сенсацию дня преподнесла молодежная команда «Узбекистан-2»: наши соотечественники показали неожиданный результат, победив сильную сборную Испании со счетом 2,5 : 1,5. В женских баталиях, хотя наша первая сборная не смогла преодолеть сопротивление опытных гроссмейстеров Грузии (0,5 : 3,5), вторая и третья команды одержали уверенные победы над сборными Северной Македонии (3,5 : 0,5) и Швеции (2,5 : 1,5) соответственно. Итак, как выглядит расстановка сил в медальной гонке после 6-го тура, догонит ли порыв нашей молодежи основные составы и останется ли главный кубок Олимпиады в Самарканде?

«Поражение индийского гранда и порыв молодежи»: 5 важных пунктов 6-го тура

Главные события и результаты, зафиксированные в историческом туре в Самарканде:

Основной состав Индии повержен: Собравшая звезд мирового рейтинга (Гукеш, Праггнанандха, Эригайси) Индия уступила Узбекистану со счетом 1,5 : 2,5;

Нодирбек Якуббоев — герой матча: Одолев Нихала Сарина на 3-й доске (1:0), Якуббоев подарил Узбекистану чемпионский дух;

Сенсация от «Узбекистана-2» в матче с Испанией: Абдималик Абдисалимов обыграл Максима Чигаева (1:0), а благодаря ничьим на трех остальных досках Испания была повержена со счетом 2,5 : 1,5;

Противоречивая борьба в женской сборной: Наша главная команда проиграла Грузии со счетом 0,5 : 3,5 (единственное пол-очка на счету Афрузы Хамдамовой), однако Узбекистан-2 и Узбекистан-3 одержали победы;

Наши девушки победили Швецию и Северную Македонию: Украшением тура стали игры Нилуфар Якуббаевой, Маржоны Маликовой, Барчиной Шокиржоновой, а также Озоды Шахизодовой, обыгравшей Анну Крамлинг.

46-я Всемирная шахматная олимпиада (Самарканд): полный протокол 6-го тура

Показатели всех матчей мужской и женской сборных Узбекистана:

Противостояние команд Счет Решающие результаты по доскам Статус матча Узбекистан — Индия (Мужчины) 2,5 : 1,5 Н. Якуббоев 1:0 Н. Сарин; Н. Абдусатторов 0,5:0,5; Ж. Синдаров 0,5:0,5; Ш. Вохидов 0,5:0,5 Историческая победа Испания — Узбекистан-2 (Мужчины) 1,5 : 2,5 А. Абдисалимов 1:0 М. Чигаев; Ж. Вохидов, М. Суяров, Х. Бегмуратов — ничья Крупная сенсация Австралия — Узбекистан-3 (Мужчины) 2,5 : 1,5 А. Омонов 1:0 Д. Смердон; С. Сайдалиев 0,5:0,5 Поражение с минимальным счетом Грузия — Узбекистан (Женщины) 3,5 : 0,5 А. Хамдамова 0,5:0,5 Н. Загнидзе Поражение С. Македония — Узбекистан-2 (Женщины) 0,5 : 3,5 Н. Якуббаева (1:0), М. Маликова (1:0), М. Халилова (1:0), А. Салимова (0,5:0,5) Крупная победа Швеция — Узбекистан-3 (Женщины) 1,5 : 2,5 Б. Шокиржонова (1:0), О. Шахизодова 1:0 А. Крамлинг; М. Бобомуродова (0,5:0,5) Волевая победа

Шахматная экспертиза: Почему 6-й тур стал поворотным в судьбе соревнования?

Основные выводы международных гроссмейстеров и экспертов:

Прорыв индийского барьера: Сборная Индии обладала самым высоким рейтингом на этой Олимпиаде и являлась главным претендентом на золото; победа над ними в очной встрече прочно закрепила Узбекистан на вершине турнирной таблицы;

Непревзойденность шахматного резерва Узбекистана: Победа нашего второго состава над такой именитой сборной, как Испания, показала, что в стране сформировалось не просто 4-5 игроков, а две полноценные конкурентоспособные олимпийские команды;

Урок опыта в женских шахматах: Сборная Грузии считается одной из самых титулованных и сильных школ женских шахмат в мире; это поражение станет большим опытом для наших юных девушек, а уверенные победы второй и третьей команд подняли общее настроение;

Мастерство Озоды Шахизодовой: Победа над представительницей знаменитой шахматной семьи Швеции Анной Крамлинг стала одной из самых обсуждаемых партий в мире болельщиков и медиа.

Матчи 6-го тура в Самарканде еще раз продемонстрировали всему миру, что сборные Узбекистана являются главными претендентами на золотые медали Всемирной шахматной олимпиады.

Как вы думаете, смогут ли мужские сборные Узбекистана, победившие таких грандов, как Индия и Испания, одновременно подняться на пьедестал почета на Самаркандской олимпиаде? Как вы оцениваете мастерство принесшего победу на 3-й доске Нодирбека Якуббоева и обыгравшего Испанию Абдималика Абдисалимова? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь этими историческими триумфами узбекских шахмат со всеми любителями интеллектуального спорта!