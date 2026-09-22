SpaceX прекратила прием заказов на ракету Falcon 9

Мировой рынок коммерческой космонавтики начал подготовку к постепенному выводу из эксплуатации ракеты Falcon 9. По данным иксбт.ком, хотя SpaceX официально не делала заявлений, представители отрасли отмечают, что заказ новых коммерческих миссий для этого легендарного носителя стал практически невозможен. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На протяжении многих лет Falcon 9 была основной «рабочей лошадкой» мировой космонавтики. Ракета совершила около 700 полетов, успешно выводя на орбиту государственные и коммерческие спутники, научные аппараты, лунные миссии и группы малых космических аппаратов. Собственная сеть Starlink компании также была построена с помощью этой ракеты, и теперь SpaceX постепенно переключает свои приоритеты на Starship.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявляла, что компания намеренно заменяет свои успешные продукты новыми технологиями, иначе это сделают конкуренты. Первые признаки переходного периода стали заметны еще в начале года, когда компания прекратила прием заявок на программу совместных полетов после конца 2028 — начала 2029 года.

Трудности, с которыми сталкиваются коммерческий рынок и малые операторы

Согласно последним данным, теперь стало сложно приобрести даже отдельную коммерческую миссию, что значительно усложняет планирование будущих полетов. Ожидается, что наиболее тяжелые последствия ощутят компании малых спутников, так как программа ридешаре, позволяющая нескольким заказчикам делить одну ракету, была для них основным способом выхода в космос.

Глава итальянской компании Авио Джулио Ранцо сообщил, что бывшие клиенты обращаются к ним в поисках альтернатив. По его словам, из-за исчезновения возможности использования Falcon 9 рынок столкнулся с ситуацией «вечеринка окончена». Особенно критическим периодом прогнозируется интервал 2029–2031 годов.

Альтернативные ракеты и будущее рынка

Отраслевые эксперты надеются, что образовавшуюся пустоту заполнят новые носители. Компания Rocket Lab готовит ракету Neutron, Relativity Space работает над Terran R, а в Европе Исар Аероспаке и ПЛД Спаке создают свои ракеты. Однако основная проблема заключается не в первом полете, а в быстром выходе на график регулярных запусков.

Опыт последних лет показывает, что этот этап занимает больше времени, чем ожидалось. Хотя ракеты New Glenn от Blue Origin и Вулкан от УЛА совершили свои дебютные полеты, они не летают с высокой частотой, а европейская ракета Ариане 6 еще не достигла запланированного коммерческого темпа.

По этой причине в период 2029–2031 годов Falcon 9 может практически исчезнуть с коммерческого рынка, Starship будет выполнять внутренние задачи, а новые ракеты могут не успеть набрать достаточную частоту полетов. Некоторые компании уже начали резервировать мощности: Д-Орбит достигла соглашений с альтернативными операторами, а Портал Спаке Сйстемс выкупила Falcon 9 для своей миссии Супернова и перепродает часть свободной грузоподъемности другим заказчикам.