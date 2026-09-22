Представлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера Зеисс

·24·Технологии
Представлен Vivo Кс500: мощный аккумулятор и камера Зеисс

Компания Vivo, один из ведущих игроков на рынке мобильных устройств в Китае, официально представила базовую модель своей новой флагманской серии — смартфон Vivo Кс500. Согласно данным иксбт.ком, это устройство сочетает в себе передовые технические характеристики, мощные возможности камеры и рекордный аккумулятор, а также удобный дизайн экрана среднего размера. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из самых примечательных особенностей нового смартфона является его оптическая система. Основная камера устройства получила сенсор Блуепринт × Sony ЛЙТИА-828 размером 1/1,28 дюйма, который является самым крупным основным датчиком в серии Vivo Кс500. Кроме того, камера оснащена передовой системой стабилизации уровня КИПА 5.5, эффективность которой, по заявлению производителя, сопоставима с работой специального подвеса (гимбал).

Возможности фото и видео

Возможности устройства не ограничиваются только основным сенсором. Установленный в смартфоне телеобъектив также базируется на датчике Sony ЛЙТИА-610 и работает на том же уровне, что и в модели Кс500 Pro. Эта телефотокамера также поддерживает стабилизацию КИПА 5.5, позволяет записывать видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду и имеет возможность подключения внешнего телеконвертера.

Кроме того, пользователи получат возможность записывать видео 4К Ливе в кинематографическом режиме с использованием различных цветовых профилей. Для процесса обработки изображений в устройство встроен специальный процессор Блуепринт В3+, который обеспечивает еще более четкие и качественные снимки.

Технические характеристики и цены

По объему аккумулятора новая модель также демонстрирует значительную конкурентоспособность на рынке. Устройство оснащено сверхъемкой батареей на 7500 mAh, которая поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 90 В и беспроводной зарядки мощностью 40 В. Корпус полностью защищен от воды и пыли по современным стандартам ИП68 и ИП69.

На передней панели смартфона расположен плоский 6,59-дюймовый ЛТПС-дисплей с частотой обновления 144 Hz и разрешением 1,5К. Аппаратная часть базируется на процессоре MediaTek Dimensity 9600М. Также Vivo Кс500 стал первым устройством, работающим на новой операционной системе ОригинОС 7, и компания гарантирует, что его программное обеспечение сохранит свою первоначальную плавность работы в течение шести лет.

Смартфон, предлагаемый покупателям в четырех цветовых вариантах, поступит в продажу в трех конфигурациях памяти. В частности, версия с 12/256 GB памяти начинается примерно от 820 долларов США, вариант 12/512 GB стоит 895 долларов, а топовая версия с 12 GB / 1 TB памяти обойдется в 1045 долларов.

VivoСмартфонSonyТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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