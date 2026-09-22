Килиан Мбаппе прояснил отношения с Усманом Дембеле

·3·Спорт
Килиан Мбаппе прояснил отношения с Усманом Дембеле

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе категорически опроверг слухи о напряженности в отношениях со своим товарищем по сборной Франции Усманом Дембеле. В интервью изданию Л'Экуипе футболист подчеркнул, что конкуренция за престижные индивидуальные награды не может навредить их дружбе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последнее время в прессе участились сообщения о конфликте между двумя звездными футболистами. Поводом стали слова Мбаппе о различиях в их карьерных путях. Однако форвард «Реал Мадрида» заявил, что эти слова были неверно истолкованы, и подчеркнул, что остается близким другом Дембеле.

Дружба и личная конкуренция

Эти два футболиста, которые помогли сборной Франции выйти в полуфинал чемпионата мира, теперь считаются одними из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года. В преддверии церемонии награждения, которая пройдет в Лондоне в октябре, их действия остаются в центре внимания общественности.

По мнению Мбаппе, между ними нет никакой напряженности. «Я поговорил с ним об этом, никаких проблем нет. Он мой друг, и я совершенно спокоен по этому поводу», — подчеркнул нападающий, как передает РФИ.

Различия в карьерных путях

Борьба футболистов за будущие трофеи интересна и с точки зрения их уникальных этапов развития. Мбаппе отметил, что достиг вершин с юных лет, в то время как Дембеле прошел через трудные периоды, связанные с травмами, и вышел на пик своей спортивной формы в Париже.

Французский нападающий признался, что уважает этот тернистый путь своего товарища по команде, отметив, что его нынешний успех — результат преодоления трудностей. Хотя некоторые восприняли это сравнение в негативном ключе, Мбаппе заявил, что это лишь констатация фактов.

Конкуренция в текущем сезоне не ограничивается только Дембеле. В числе главных претендентов на «Золотой мяч» также значатся звезда «Барселоны» Ламин Ямаль и Харри Кейн. Несмотря на это, Мбаппе уверен, что личная статистика прошлого года и статус лучшего бомбардира в крупнейших турнирах дают ему преимущество.

Килиан МбаппеУсман ДембелеРеал МадридЗолотой мячФранция
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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