Рафинья назвал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

·3·Спорт
Рафинья назвал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

Барселона капитан Рафинья назвал своего одноклубника Ламина Ямаля главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч». В интервью изданиям Те Гуардиан и Ла Gazzetta делло Sport бразильский вингер подчеркнул, что юный талант превзошел все ожидания за последний год и доказал свой статус игрока мирового уровня как на клубном уровне, так и в составе сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Когда опытного футболиста в роли капитана команды спросили о потенциале молодого дарования, он без колебаний ответил: «Безусловно, да». Рафинья отметил, что эта поддержка связана не просто с клубным товариществом, а с уникальными качествами 17-летнего игрока.

Магия на поле и командные успехи

По мнению Рафиньи, игра Ямаля и его влияние на поле, несмотря на юный возраст, заслуживают особого признания. Он считает, что главными критериями для такой престижной награды являются сочетание личных показателей и командных успехов, что подтверждается трофеями и статистикой испанского футболиста.

«У Ламина есть всё. Он показал невероятные цифры не только в прошлом сезоне, но и в целом, завоевав три титула», — сказал бразилец. Поскольку успехи на международной арене часто становятся решающим фактором для журналистов при голосовании, результаты Ямаля дают ему серьезное преимущество.

Конкуренция и объективность

Учитывая, что многие могут счесть это заявление субъективным из-за игры в одном клубе, Рафинья подчеркнул, что его мнение абсолютно объективно. Он заявил, что даже если бы они выступали за разные команды, действия Ямаля на поле и достигнутые результаты ясно указывали бы на его право претендовать на эту награду.

«Что бы ни случилось, он должен победить. Другие защищают своих игроков, но для меня победитель очевиден. Даже если бы я не был его одноклубником, я бы всё равно сказал, что он этого достоин», — добавил Рафинья.

В заключение Барселона капитан напомнил, что Ламин Ямаль стал одним из важнейших игроков не только для каталонского клуба, но и для сборной Испании. Его игра на поле, статистика и завоеванные трофеи являются достаточным основанием для получения «Золотого мяча».

БарселонаЛамин ЯмальРафиньяЗолотой мячФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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