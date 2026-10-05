Число пользователей смартфонов Samsung Galaxy достигло 1,2 миллиарда человек

·25·Технологии
Число пользователей смартфонов Samsung Galaxy достигло 1,2 миллиарда человек

Южнокорейский технологический гигант Samsung раскрыл глобальную статистику своей аудитории мобильных устройств. Как сообщает издание иксбт.ком, на сегодняшний день число пользователей смартфонов серии Samsung Galaxy по всему миру составляет около 1,2 миллиарда человек. Этот показатель означает, что каждый седьмой житель Земли пользуется устройством корейского бренда, что наглядно демонстрирует позиции компании на мировом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная статистика была озвучена в специальном видеоролике, опубликованном японским подразделением Samsung. Стоит отметить, что речь идет именно об активных пользователях устройств Galaxy, то есть этот показатель отражает не общее количество проданных за всю историю смартфонов, а охват реальных пользователей. Столь внушительная цифра свидетельствует о масштабах глобальной экосистемы на технологическом рынке.

Широкая ценовая политика и разнообразие моделей

Как поясняют представители компании, одной из основных причин достижения такой огромной аудитории является широкая модельная линейка. Samsung наладила производство смартфонов практически во всех ценовых категориях. Это позволяет охватить все слои покупателей: от доступных устройств серии Galaxy А со стартовой ценой около 150 долларов до передовых складных флагманов, стоимость которых в некоторых конфигурациях достигает 2400 долларов.

Благодаря такой стратегии каждый покупатель может выбрать гаджет, исходя из своих финансовых возможностей. Это позволяет компании укреплять свои позиции и стабильно расширять базу пользователей не только в развитых странах, но и на развивающихся рынках.

Исторический путь и перспективы будущего

История смартфонов Samsung на базе операционной системы Android началась в далеком 2009 году с модели Galaxy ГТ-И7500. За прошедшие 17 лет семейство Galaxy превратилось из линейки, состоящей из нескольких моделей, в огромную глобальную экосистему и на сегодняшний день преодолело рубеж в один миллиард пользователей.

Сегодня Samsung уделяет особое внимание инновациям, в частности интеграции технологий AI и повышению качества складных экранов, чтобы сохранить лидерство на мобильном рынке. Аудитория в 1,2 миллиарда человек служит для компании прочным фундаментом для успешного внедрения новых сервисов и экосистем программного обеспечения в будущем.

SamsungGalaxyСмартфоныAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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