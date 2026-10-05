Стартовые продажи флагмана iQOO 16 оказались в два раза ниже, чем у предшественника

Коммерческие показатели нового смартфона iQOO 16 в первые дни продаж на рынке значительно снизились по сравнению с моделями предыдущего поколения. Согласно данным, распространенным икст.ком, результат устройства за первые четыре дня после начала продаж составил лишь половину от показателей iQOO 15 и оказался на одном уровне с результатами модели iQOO 13. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Аналитики определили такое замедление продаж на основе сравнения за один и тот же временной интервал, включающий первые вечерние часы старта продаж и последующие три дня. Таким образом, начальные результаты флагманов последних трех поколений бренда iQOO заметно различаются.

Основные причины снижения продаж

По мнению экспертов, на снижение первоначального спроса на флагман iQOO 16 повлияли сразу два важных фактора. Во-первых, рост цен на модули памяти на мировом рынке отразился на конечной стоимости устройства, увеличив его себестоимость. Во-вторых, современные пользователи постепенно теряют интерес к ежегодному обновлению своих смартфонов.

Тем не менее, технически новое устройство заслуживает внимания, так как вобрало в себя самые передовые возможности в своем классе. В частности, смартфон оснащен технологичным оборудованием с впечатляющими возможностями и компонентами, обеспечивающими высокую производительность.

Технические возможности флагмана

Устройство создано на основе нового материала под названием М16 и оснащено современным 6,85-дюймовым экраном Samsung Эверест с поддержкой технологии 2К ЛЭАД 2.0. Это обеспечивает пользователям высокие результаты по качеству изображения и яркости.

Что касается фотовозможностей, основная камера смартфона получила 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптическим форматом 1/1,3 дюйма. Также в устройство установлена высококачественная перископическая камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony, что позволяет четко снимать объекты на большом расстоянии.

Кроме того, модель iQOO 16 оснащена огромным аккумулятором емкостью 8400 mAh и технологией быстрой зарядки мощностью 100 В. Эти показатели значительно повышают автономность устройства. В настоящее время данный флагманский смартфон готовится к выходу на международный рынок.