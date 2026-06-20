Сотрудничество Google и Samsung: вышли важные системные обновления для смартфонов Galaxy
Компания Google начала обновлять ряд важных системных компонентов для пользователей смартфонов Samsung Galaxy, обеспечивающих стабильную работу устройств. Эти обновления касаются элементов, составляющих основу операционной системы Android, и имеют критическое значение для безопасности смартфонов и бесперебойной работы приложений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.
Основные изменения затронули базовые компоненты, такие как Android Сйстем СафетйКоре, Android Сйстем ВебВиев и Google Play Сервикес. Эти элементы являются «закулисной» частью системы: хотя они не видны напрямую в пользовательском интерфейсе, они отвечают за корректную работу почти всех установленных программ и сервисов.
Повышение безопасности и стабильностиПо данным иксбт.ком, Google не опубликовала официальный список изменений (чангелог) для этих обновлений. Однако, по мнению отраслевых экспертов, подобные апдейты обычно направлены на исправление ошибок в системе, устранение обнаруженных уязвимостей и повышение общей производительности. Кроме того, этот шаг закладывает фундамент для новых функций, которые будут добавлены в Android в будущем.
Особенность этих компонентов заключается в том, что они не всегда отображаются в стандартном разделе обновлений магазина Google Play. Часто процесс обновления происходит в фоновом режиме, то есть без участия пользователя. Поэтому многие владельцы Samsung могут даже не заметить установки новых версий на свои устройства.
Региональный охват и этапы распространенияНа данный момент новые версии начали появляться на устройствах, работающих под управлением оболочек One UI 8.5 и One UI 9 от компании Samsung. На начальном этапе обновления стали доступны пользователям в Индии. Это часть стратегии Google и Samsung по поэтапному внедрению обновлений.
Ожидается, что в ближайшие дни эти обновления станут доступны и пользователям Samsung Galaxy в Узбекистане. Обычно глобальное распространение может занять от нескольких недель до месяца. Специалисты рекомендуют всегда обновлять системные службы, так как это играет важную роль в обеспечении конфиденциальности личных данных.
Стоит отметить, что компонент Android Сйстем ВебВиев позволяет просматривать веб-контент во многих приложениях. Его обновление повышает скорость и безопасность открытия ссылок без перехода в браузер. Google Play Сервикес же служит основным мостом, связывающим сервисы Google (карты, платежные системы, уведомления) со сторонними приложениями.
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