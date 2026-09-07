Бюджетный смартфон Samsung Galaxy А07с поступил в продажу

·5·Технологии
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy А07с поступил в продажу

Компания Samsung официально объявила о начале продаж своего нового бюджетного Galaxy А07с смартфона. В настоящее время устройство предлагается покупателям в Иордании как на одном из первых рынков, и ожидается, что в ближайшем будущем оно появится в других странах, однако его цена пока не разглашается. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, новинка привлекает внимание в своем классе техническими характеристиками и долгосрочной программной поддержкой. Смартфон включает в себя компактные и удобные решения, отвечающие современным требованиям, и позиционируется как надежный инструмент для повседневных задач.

Технические возможности и производительность

Под капотом устройства работает процессор MediaTek Г99+, созданный по 6-нм техпроцессу. В зависимости от выбора покупателя, смартфон оснащается до 6 GB оперативной и до 128 GB встроенной памяти (например, на рынке Иордании пока продается версия с 4 GB и 64 GB). Также Samsung сохранила отдельный слот для карты памяти микроСД для удобства пользователей.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым ИПС-дисплеем с частотой обновления 90 Hz, экран обеспечивает качество изображения в формате ХД+. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку устройства, что делает его использование еще более удобным.

Камера и автономность

Что касается фотовозможностей, основная камера состоит из датчиков на 50 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков оснащена объективом с разрешением 8 Мп. Для обеспечения автономной работы установлен аккумулятор емкостью 5000 mAh, а корпус защищен от пыли и влаги по стандарту ИП54.

Отдельно стоит отметить, что смартфон «из коробки» работает на операционной системе Android 16. Samsung обещает для этой модели не только шесть лет обновлений операционной системы, но и выпуск патчей безопасности в течение того же срока.

В число коммуникационных возможностей входят двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, порт USB-C, а также традиционный 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников. Совокупность этих характеристик делает новую модель Galaxy А07с одним из самых конкурентоспособных устройств в своем сегменте.

SamsungGalaxy A07sСмартфоныAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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