Щит против дронов: Неожиданный способ защиты нефтяной инфраструктуры (видео)

·81·Технологии
Щит против дронов: Неожиданный способ защиты нефтяной инфраструктуры (видео)

В России наладили производство специальных аэростатов (воздушных шаров) с целью защиты стратегически важных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и энергетической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Поскольку системы противовоздушной обороны (ПВО) не всегда могут продемонстрировать высокую эффективность против малых дронов, летающих на малых высотах, а расходование дорогих ракет является экономически обременительным, инженеры решили возродить на базе современных технологий систему «аэростатов заграждения», широко применявшуюся в период Второй мировой войны.

Как работает система аэростатной защиты?

Данный защитный щит опирается на простую, но физико-механическую механику, создающую серьезное препятствие для низколетящих дронов-камикадзе:

  • Стальной трос и прочные сети: Огромные аэростаты, поднятые в небо, соединяются между собой прочными металлическими проволоками, стальными тросами и устойчивыми сетями;

  • Невидимое препятствие: Дроны, стремительно приближающиеся к территории завода на малой высоте, врезаются в эти тросы или сети и взрываются в воздухе, не долетев до цели, либо теряют крылья и падают на землю;

  • Возможность радиолокационного контроля: Современные аэростаты являются не только физическим препятствием, но и могут оснащаться специальными радерами и оптическими приборами наблюдения, выполняя функции системы раннего обнаружения и предупреждения о низколетящих целях, приближающихся на дальних дистанциях.

Почему именно аэростаты?

Военные и экономические аналитики называют несколько важных причин такого решения:

  • Экономичность: Современные зенитно-ракетные комплексы (например, «Панцирь» или «Тор») и их ракеты чрезвычайно дороги, и использование оружия стоимостью в миллионы долларов против каждого дешевого дрона требует больших затрат. Аэростаты же — это гораздо более дешевое и непрерывно работающее альтернативное решение;

  • Непрерывное дежурство: Аэростат может неделями зависать в воздухе без расхода топлива и обеспечивать постоянный «купол безопасности» над заводом.

Ожидается, что на начальном этапе эта технология будет размещена в тестовом режиме вокруг крупных нефтебаз и перерабатывающих предприятий в приграничных и центральных регионах, подвергающихся наибольшему риску.

РоссияНПЗдроныаэростаты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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