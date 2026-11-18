Аббосбек Файзуллаев получил травму в матче против Саудовской Аравии: каково его состояние?
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- Полузащиник Аббосбек Файзуллаев получил травму в матче, в котором сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1.
- Медицинские обследования выявили повреждение лодыжки правой ноги футболиста.
- В настоящее время медицинские штабы сборной и клуба совместно проводят необходимые процедуры для скорейшего возвращения игрока в строй.
- На данный момент точной информации о сроках восстановления Файзуллаева не предоставлено.
Хотя победа сборной Узбекистана над Саудовской Аравией (2:1) завершилась радостным событием, травма, полученная в ходе встречи, вызвала беспокойство. Полузащитник сборной Аббосбек Файзуллаев получил повреждение во время игры и был вынужден досрочно покинуть поле.
Ассоциация футбола Узбекистана сообщила результаты медицинского обследования игрока.
У Файзуллаева повреждена лодыжка правой ноги
Согласно сообщению Ассоциации, медицинский штаб национальной сборной оперативно провел углубленное медицинское обследование футболиста. В результате было выявлено повреждение лодыжки правой ноги Аббосбека Файзуллаева.
В настоящее время принимаются меры для скорейшего возвращения футболиста в строй. В этом процессе сотрудничают медицинские штабы сборной и клуба.
«В данный момент медицинские штабы сборной и клуба совместно начали все необходимые медицинские процедуры для скорейшего возвращения футболиста в строй», — говорится в заявлении Ассоциации футбола Узбекистана.
На данный момент точной информации о том, сколько времени займет восстановление Файзуллаева и когда он вернется на поле, не предоставлено.
Узбекистан победил Саудовскую Аравию благодаря дублю Эсанова
Напомним, что 17 ноября в международном товарищеском матче, прошедшем в столице Катара Дохе, сборная Узбекистана победила Саудовскую Аравию со счетом 2:1.
Решающим героем встречи стал Шерзод Эсанов. Он забил голы на 19-й и 35-й минутах, принеся победу сборной. В составе саудовцев Фирас Аль-Бурайкан сравнял счет на 23-й минуте.
Таким образом, если завершившаяся победой встреча принесла Узбекистану радостный результат, то травма Файзуллаева обеспокоила болельщиков команды. Теперь основное внимание будет сосредоточено на процессе восстановления футболиста и сроках его возвращения на поле.
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