В настоящее время принимаются меры для скорейшего возвращения футболиста в строй. В этом процессе сотрудничают медицинские штабы сборной и клуба.

Согласно сообщению Ассоциации, медицинский штаб национальной сборной оперативно провел углубленное медицинское обследование футболиста. В результате было выявлено повреждение лодыжки правой ноги Аббосбека Файзуллаева.

Хотя победа сборной Узбекистана над Саудовской Аравией (2:1) завершилась радостным событием, травма, полученная в ходе встречи, вызвала беспокойство. Полузащитник сборной Аббосбек Файзуллаев получил повреждение во время игры и был вынужден досрочно покинуть поле.

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«В данный момент медицинские штабы сборной и клуба совместно начали все необходимые медицинские процедуры для скорейшего возвращения футболиста в строй», — говорится в заявлении Ассоциации футбола Узбекистана.

На данный момент точной информации о том, сколько времени займет восстановление Файзуллаева и когда он вернется на поле, не предоставлено.

Узбекистан победил Саудовскую Аравию благодаря дублю Эсанова

Напомним, что 17 ноября в международном товарищеском матче, прошедшем в столице Катара Дохе, сборная Узбекистана победила Саудовскую Аравию со счетом 2:1.

Решающим героем встречи стал Шерзод Эсанов. Он забил голы на 19-й и 35-й минутах, принеся победу сборной. В составе саудовцев Фирас Аль-Бурайкан сравнял счет на 23-й минуте.

Таким образом, если завершившаяся победой встреча принесла Узбекистану радостный результат, то травма Файзуллаева обеспокоила болельщиков команды. Теперь основное внимание будет сосредоточено на процессе восстановления футболиста и сроках его возвращения на поле.