Национальная сборная Узбекистана одержала важную победу во втором товарищеском матче в ноябре. Подопечные Фабио Каннаваро, обыгравшие в Дохе Саудовскую Аравию со счетом 2:1, не только прервали серию поражений, но и улучшили свои позиции в рейтинге ФИФА.

Главным героем этой победы стал Шерзод Эсанов, дважды поразивший ворота соперника.

Дубль Эсанова принес победу Узбекистану

В матче, состоявшемся 17 ноября в столице Катара Дохе, сборная Узбекистана продемонстрировала уверенную игру против Саудовской Аравии.

На 19-й минуте Шерзод Эсанов открыл счет. Однако спустя четыре минуты саудовцы восстановили равновесие благодаря голу Фираса Аль-Бурайкана.

За десять минут до конца первого тайма Эсанов вновь проявил себя. На 35-й минуте он забил свой второй гол, снова выведя Узбекистан вперед. В оставшееся время матча счет не изменился — 2:1.

Таким образом, дубль Эсанова принес команде под руководством Каннаваро победу.