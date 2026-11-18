Узбекистан победил Саудовскую Аравию и поднялся в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Узбекистана одержала важную победу во втором товарищеском матче в ноябре. Подопечные Фабио Каннаваро, обыгравшие в Дохе Саудовскую Аравию со счетом 2:1, не только прервали серию поражений, но и улучшили свои позиции в рейтинге ФИФА.
Главным героем этой победы стал Шерзод Эсанов, дважды поразивший ворота соперника.
Дубль Эсанова принес победу Узбекистану
В матче, состоявшемся 17 ноября в столице Катара Дохе, сборная Узбекистана продемонстрировала уверенную игру против Саудовской Аравии.
На 19-й минуте Шерзод Эсанов открыл счет. Однако спустя четыре минуты саудовцы восстановили равновесие благодаря голу Фираса Аль-Бурайкана.
За десять минут до конца первого тайма Эсанов вновь проявил себя. На 35-й минуте он забил свой второй гол, снова выведя Узбекистан вперед. В оставшееся время матча счет не изменился — 2:1.
Таким образом, дубль Эсанова принес команде под руководством Каннаваро победу.
На сколько позиций поднялся Узбекистан в рейтинге ФИФА?
Победа над Саудовской Аравией принесла сборной Узбекистана важные очки в рейтинг ФИФА.
Благодаря этому результату в актив сборной добавилось 5,35 балла. В итоге общий показатель достиг 1418,10 очка, и Узбекистан поднялся на 59-е место в онлайн-рейтинге.
Этот результат стал позитивным изменением для национальной команды после второго ноябрьского матча.
Важный ответ после поражения от России
Напомним, что в своем первом ноябрьском товарищеском матче сборная Узбекистана уступила команде России со счетом 2:3.
Тогда, несмотря на то что «белые волки» вели со счетом 2:0, они не смогли удержать преимущество и позволили сопернику совершить камбэк.
Победа над Саудовской Аравией стала важным психологическим ответом для команды. Самое главное, что на этот раз Узбекистан удержал преимущество в счете и улучшил свое положение в рейтинге ФИФА.
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