Google прекращает поддержку Android Auto на миллионах старых смартфонов

·25·Технологии
Google прекращает поддержку Android Auto на миллионах старых смартфонов

Компания Google готовится ужесточить требования к популярному сервису Android Auto для водителей. Как сообщает издание иксбт.ком, владельцы смартфонов под управлением ОС Android 10 начали получать уведомления о том, что сервис вскоре перестанет работать при подключении к автомобилю. Ожидается, что это изменение затронет миллионы пользователей устаревших мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Какие устройства под угрозой

На данный момент поступают сообщения от владельцев популярных несколько лет назад флагманов, таких как Samsung Galaxy Ноте 9, Galaxy С9 и Sony Xperia КсЗ2 Компакт. Официальная поддержка обновлений системы для этих устройств остановилась именно на версии Android 10. В связи с повышением требований владельцы данных гаджетов потеряют возможность пользоваться сервисом, и решить проблему можно будет только покупкой нового смартфона.

Хотя Google пока не делала официального заявления о повышении минимальных требований для проводного подключения, текущая ситуация показывает, что системные требования постепенно растут. На официальных страницах компании до сих пор указано, что для проводного подключения достаточно Android 9 Пие или новее, однако для беспроводного режима уже давно требуется Android 11.

Эволюция системы и будущие изменения

По мнению экспертов, в ближайшем будущем Android 11 может стать базовым требованием не только для беспроводного, но и для проводного подключения. Это является логическим продолжением политики поэтапного отказа от технологически устаревших операционных систем. Технологический гигант регулярно применяет практику постепенного отказа от старых платформ для обеспечения безопасности пользователей и стабильности сервиса.

Напомним, что Google и ранее поэтапно сокращала сроки поддержки старых систем. В частности, в 2022 году сервис был отключен на устройствах с Android 8 Орео и ниже, а к 2024 году минимальным требованием стал Android 9 Пие. Текущий процесс свидетельствует об очередном повышении технологических стандартов.

Android AutoGoogleСмартфоныAndroid 10Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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