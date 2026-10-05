Почему флагман Xiaomi 18 Ultra был отменен

Известный инсайдер в мобильной индустрии Digital Chat Station раскрыл подробности о загадочном флагманском смартфоне Xiaomi 18 Ultra, который должен был обладать передовыми характеристиками, но в итоге не был запущен в массовое производство. Устройство могло произвести фурор в технологическом мире, однако компания решила отказаться от него из-за стратегических изменений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, главной особенностью отмененной модели должна была стать революционная система камер, состоящая из трех 200-мегапиксельных модулей. Ожидалось, что эта уникальная конфигурация выведет возможности мобильной съемки на новый уровень.

Уникальные возможности камеры

Согласно проектной документации, в смартфон планировалось установить основной сенсор ЛОФИК размером 1/1,12 дюйма. Его должны были дополнить сверхширокоугольная камера с матрицей 1/1,56 дюйма, а также перископический телеобъектив с поддержкой непрерывного оптического зума и сенсором ЛОФИК размером 1/1,28 дюйма.

Также для расширения возможностей устройства ожидалось добавление мультиспектрального объектива, специального магнитного крепления для внешней оптики и симметричных стереодинамиков. Однако, несмотря на все технические преимущества, этот амбициозный проект не был реализован.

Причины отказа от производства

Позже инсайдер Digital Chat Station сообщил о полной отмене выпуска данной модели. По мнению эксперта, одной из основных причин такого решения стала чрезмерно высокая себестоимость гаджета. Этот фактор мог негативно сказаться на рыночной цене устройства и общем объеме продаж в будущем.

Напомним, что еще в августе текущего года появилась информация о сокращении количества устройств в линейке Xiaomi 18 с четырех до трех. В итоге руководство компании решило оставить в новом поколении только Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, а версия Ultra была полностью исключена из будущей серии.