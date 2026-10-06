Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на изменение цвета корпуса

Несмотря на то, что с момента выхода новых флагманских смартфонов прошло всего несколько недель, начали появляться первые серьезные проблемы. Как сообщает издание иксбт.ком, владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сообщают о неожиданных дефектах внешнего вида своих устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В социальной сети Reddit появились фотографии, на которых видно, как смартфоны в цвете Бургундй постепенно теряют свой насыщенный оттенок и бледнеют. По наблюдениям экспертов и пользователей, такая ситуация ограничивается не только красноватым оттенком, но и фиксируется на некоторых устройствах черного цвета.

Где начинается изменение цвета?

Судя по опубликованным фотографиям, визуальные изменения сначала проявляются в области вокруг блока основной камеры. После этого сообщается, что потускнение цвета может постепенно распространяться по всему алюминиевому корпусу.

Эта ситуация напомнила любителям технологий о проблемах с моделями iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, выпущенными в прошлом году. Тогда владельцы версий в цветах Космик Оранге и Дип Блуе также жаловались на выцветание корпуса под воздействием солнечных лучей.

Возможные причины

В настоящее время интернет-пользователи активно обсуждают причины возникновения данного дефекта. В качестве одной из основных версий указывается негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, так как сообщения об изменении цвета часто появляются после длительного использования смартфона на открытом воздухе.

Чтобы предотвратить подобные неприятности, пользователи рассматривают временные меры, такие как постоянное использование защитного чехла. Тем не менее, порча внешнего вида дорогостоящих флагманских смартфонов вызывает обоснованные претензии среди покупателей.

На данный момент компания Apple не сделала официального заявления по поводу сложившейся ситуации и не прокомментировала причины проблемы. Молчание производителя лишь способствует росту различных догадок среди пользователей.