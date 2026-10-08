Компания Anthropic представила модель Claude Хаику 5.5 почти через год после выпуска предыдущей версии. Новая модель предназначена для быстрой работы и использования с относительно низкими затратами.

По данным компании, Claude Хаику 5.5 разработана для применения в коротких и повторяющихся задачах, классификации данных, а также в процессах, связанных с программированием. Модель направлена на улучшение соотношения скорости и цены.

В представленных Anthropic результатах Claude Хаику 5.5 показала более высокие показатели, чем ГПТ-6 Луна, в некоторых тестах. В частности, в испытании ОСВорлд 2.1 новая модель показала результат в 72,4 процента, тогда как ГПТ-6 Луна зафиксировала 48,9 процента.

В тесте ГДПвал-АА модель Claude Хаику 5.5 также показала высокий результат. В этом испытании Хаику 5.5 набрала 1620 баллов, а ГПТ-6 Луна получила 1437 баллов.

Стоимость Claude Хаику 5.5 установлена на уровне 0,10 доллара за 1 миллион входящих токенов и 0,50 доллара за исходящие токены. Как сообщила Anthropic, по сравнению с Claude Хаику 4.5 расходы снизились до 75 процентов.

Таким образом, с помощью новой модели Anthropic стремится усилить конкуренцию в сегменте задач, требующих быстрой работы и низких затрат.