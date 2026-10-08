Anthropic представила модель Claude Хаику 5.5

·34·Технологии
Anthropic представила модель Claude Хаику 5.5

Компания Anthropic представила модель Claude Хаику 5.5 почти через год после выпуска предыдущей версии. Новая модель предназначена для быстрой работы и использования с относительно низкими затратами.

По данным компании, Claude Хаику 5.5 разработана для применения в коротких и повторяющихся задачах, классификации данных, а также в процессах, связанных с программированием. Модель направлена на улучшение соотношения скорости и цены.

В представленных Anthropic результатах Claude Хаику 5.5 показала более высокие показатели, чем ГПТ-6 Луна, в некоторых тестах. В частности, в испытании ОСВорлд 2.1 новая модель показала результат в 72,4 процента, тогда как ГПТ-6 Луна зафиксировала 48,9 процента.

В тесте ГДПвал-АА модель Claude Хаику 5.5 также показала высокий результат. В этом испытании Хаику 5.5 набрала 1620 баллов, а ГПТ-6 Луна получила 1437 баллов.

Стоимость Claude Хаику 5.5 установлена на уровне 0,10 доллара за 1 миллион входящих токенов и 0,50 доллара за исходящие токены. Как сообщила Anthropic, по сравнению с Claude Хаику 4.5 расходы снизились до 75 процентов.

Таким образом, с помощью новой модели Anthropic стремится усилить конкуренцию в сегменте задач, требующих быстрой работы и низких затрат.

AnthropicClaude Haiku 5.5GPT-6 LunaOSWorld 2.1
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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