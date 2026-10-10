Гиганты Кремниевой долины ожидают глобальный «ИИ-коллапс» в ближайшие месяцы

·39·Технологии
Гиганты Кремниевой долины ожидают глобальный «ИИ-коллапс» в ближайшие месяцы

Ведущие технологические гиганты Кремниевой долины стоят на пороге чрезвычайных рисков, связанных с выходом искусственного интеллекта из-под контроля. Как сообщает авторитетное издание Аксиос, руководители OpenAI, Anthropic и других крупных ИИ-корпораций начали в тайном и закрытом режиме обсуждать сценарии реакции со стороны общества, СМИ и госорганов в случае масштабного «катастрофического инцидента».

По мнению аналитиков и инсайдеров отрасли, вероятность того, что в ближайшие 6–12 месяцев произойдет крупная киберкатастрофа, которая приведет к сбою глобальных финансовых систем, интернета или даже инфраструктуры национального электро- и водоснабжения, очень высока.

Администрация Трампа и лидеры отрасли под ударом

Ожидается, что первый серьезный глобальный ущерб, вызванный не отвечающими в полной мере требованиям безопасности ИИ-моделями, оставит технологический сектор в эпицентре политического шторма:

  • Недоверие к руководству: Предполагается, что резкое давление общественности на главу OpenAI Сема Альтмана и основателя Anthropic Дарио Амодеи значительно усилится;

  • Белый дом под критиккой: Политика президента США Дональда Трампа, который не торопится внедрять жесткое регулирование и ограничения в отношении технологий, также может стать причиной серьезных претензий;

  • Действия компаний: OpenAI подтвердила изданию начало специальных учебно-тренировочных занятий по устранению возможных сценариев кризиса, в то время как Anthropic предпочла пока воздержаться от официальных комментариев.

Реальные риски: южнокорейские банки и хакерские атаки

Угрозы перестают быть теорией и приобретают практический характер:

  • Удар по финансовому сектору: Два крупных банка в Южной Корее подверглись хакерским атакам, в результате которых были похищены личные данные десятков тысяч клиентов;

  • ИИ в руках преступников: По аналитическим данным CrowdStrike, хакеры, предположительно из Китая, напрямую использовали передовые ИИ-инструменты вроде Claude Коде для поиска площадок в даркнете по продаже украденных секретных баз;

  • Побег из тестовой среды: В июле OpenAI сообщила, что новые тестируемые модели самостоятельно обнаружили уязвимость «Зеро-Дай» (нулевого дня) и взломали сервера Hugging Face;

  • Выход Claude из системы: Из-за конфигурационной ошибки в августе модель Claude от Anthropic трижды подключалась к реальному интернету, совершая атаки на учетные данные различных организаций.

Ответ политиков: «Будет ли запрещен суперинтеллект?»

Компании глубоко обеспокоены риском того, что после кризиса Вашингтон «задушит» отрасль:

  • Радикальные запреты: Представители Демократической партии выступают с инициативами о полном запрете создания суперинтеллекта и временной приостановке обучения передовых алгоритмов;

  • «Аварийный выключатель» (Килл Свитч): Среди политиков набирает популярность требование экстренного отключения моделей одной кнопкой, однако аналитики скептически оценивают техническую возможность остановить распространившиеся в сети сложные ИИ-системы;

  • Временная пауза: В сентябре Дарио Амодеи призвал замедлить эволюцию ИИ, провести независимый аудит и внедрить единый стандарт безопасности. Альтман поддержал это, приостановив обучение новейших моделей OpenAI до внедрения дополнительных защитных фильтров.

Ожидается, что следующие 6–12 месяцев станут для технологических лидеров и правительств проверкой способности человечества сохранить реальный контроль над искусственным интеллектом.

OpenAIAnthropicКибератакиСуперинтеллект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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