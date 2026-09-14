«Кто победит в гонке ИИ, тот и будет управлять миром!»: Трамп отказался замедлять развитие ИИ
Опасения по поводу того, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут поставить под угрозу человеческую цивилизацию, вызвали резкое столкновение на арене глобальной политики. Президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон решительно отвергли призывы крупнейших миллиардеров и программистов отрасли временно приостановить прогресс. Согласно данным влиятельного издания Те Вашингтон Пост, вашингтонская администрация не может искусственно замедлить развитие ИИ вопреки риску гибели человечества, так как это равносильно проигрышу Китаю в геополитической гонке.
В то время как лидеры индустрии ИИ, такие как глава OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей и основатель xAI Илон Маск, предупреждают, что модели нового поколения могут выйти из-под контроля, Белый дом назвал подобные заявления «манипуляциями деструктивных сил». Почему же Вашингтон ставит на первое место фондовый рынок и экономическое преобладание, а не жизни миллионов людей, на какой риск идет Конгресс, выступая против ограничений искусственного интеллекта, и к чему технологическое противостояние между США и Китаем приведет будущее мира?
«Кто победил в ИИ — победил везде»: Резкое заявление Трампа
Дональд Трамп в беседе с журналистами во время турнира по гольфу Ириш Опен раскрыл стратегическую цель Белого дома:
Требование превзойти Китай: «Мы опережаем Китай в сфере искусственного интеллекта, мы — самое технологически развитое государство в мире. Честно говоря, я хочу, чтобы так оно и оставалось», — заявил Президент США;
Формула абсолютной победы: Трамп охарактеризовал исход технологической борьбы одной фразой: «Тот, кто победит в гонке искусственного интеллекта, в итоге победит во всех сферах»;
Фондовый рынок и экономическая ставка: Президент связал большую часть своей экономической политики именно с достижениями в сфере ИИ, поскольку этот технологический взрыв фиксирует исторические рекорды на биржах США.
Предупреждения Маска, Альтмана и Амодея: Почему боятся гиганты?
Трое ключевых основателей индустрии призывали правительство к осторожности:
Тройственный союз: Илон Маск (xAI), Сэм Альтман (OpenAI) и Дарио Амодей (Anthropic) заявили, что темпы опережения человеческого разума моделями искусственного интеллекта крайне опасны, и выдвинули предложение замедлить развитие;
«Человечество может исчезнуть»: Ученые и программисты опасаются, что если суперкомпьютеры и автономный ИИ выйдут из-под контроля, это положит конец существованию человечества;
Возражение Трампа: Президент назвал эти опасения необоснованными утверждениями «негативных сил»: «Есть очень много деструктивных сил, поднимающих этот вопрос. Они говорят о вещах, которые никогда не произойдут».
Майк Джонсон и тревога Конгресса: «Проиграть Китаю — угроза для каждого американца»
Спикер Палаты представителей США также выступил категорически против технологических ограничений:
Противодействие поспешным законам: «Если Конгресс сейчас проведет экстренное заседание и возьмется за регулирование (ограничение) ИИ, мы проиграем эту гонку Китаю. А это означает реальную угрозу для каждого американца», — предупредил Джонсон;
Корпоративная ответственность: Спикер подчеркнул, что обеспечение безопасности должно быть не результатом жесткого государственного контроля, а ответственностью самих ИТ-компаний, создающих программы;
Раскол в обществе: Соцопросы показывают, что американцы день ото дня все сильнее тревожатся из-за стремительного развития ИИ, а политики превращают эту тему в предвыборный инструмент.
Отказ вашингтонского руководства ограничивать искусственный интеллект означает, что технологическая борьба между США и Китаем вышла на новый и еще более опасный этап.
А как считаете вы, может ли неограниченное и бурное развитие искусственного интеллекта действительно нести катастрофическую угрозу для человечества в будущем, или прав Трамп, и государства не должны останавливаться в глобальной гонке ни на секунду? Какая сторона одержит верх в споре США и Китая вокруг ИИ? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого технологического противостояния, от которого зависит судьба всего мира, со своими близкими и энтузиастами сферы IT!
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