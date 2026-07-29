В Китае впервые началось массовое производство ОЛЭД-чипов
Китайская компания Чипоне Течнологй официально объявила о начале массового производства ИКНА3611 — первого ОЛЭД-чипа в стране, разработанного на основе полностью внутренних возможностей. Как сообщает иксбт.ком, данный шаг служит очередным важным этапом на пути достижения технологической независимости полупроводниковой промышленности Китая. Об этом сообщает Иксбт. ком.
Технологические характеристики и возможностиНовое решение под названием ИКНА3611 относится к классу Туч анд Дисплай Дривер Интегратион (ТДДИ) и успешно объединяет функции управления изображением и сенсорного ввода на едином кремниевом кристалле. Это позволяет упростить устройство современных смартфонов и повысить их производительность.
В настоящее время эти передовые микросхемы уже начали практическое применение в популярных смартфонах известных китайских брендов. Это показывает, что продукт доказал свою конкурентоспособность не только на бумаге, но и в реальных рыночных условиях.
Производительность дисплея и сенсораСогласно техническим показателям, чип ИКНА3611 полностью отвечает требованиям современных пользователей:
- Поддержка экранов высокого разрешения 1,5К;
- Высокая частота обновления до 165 Hz;
- Частота опроса сенсора до 360 Hz при работе с двумя пальцами.
Общая деятельность компанииЧипоне Течнологй не ограничивается только ОЛЭД-чипами. Предприятие также занимается разработкой различных решений для ЛЭД- и ЛКД-дисплеев, автомобильной электроники, систем управления питанием, средств улучшения изображений на базе технологий искусственного интеллекта и однокристальных систем.
Данный комплексный подход позволяет компании занимать лидирующие позиции в нескольких направлениях своего сегмента. Ожидается, что локальное освоение технологий управления экранами в будущем еще больше укрепит глобальную независимость рынка электроники Китая.
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