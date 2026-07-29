В Китае впервые началось массовое производство ОЛЭД-чипов

Китайская компания Чипоне Течнологй официально объявила о начале массового производства ИКНА3611 — первого ОЛЭД-чипа в стране, разработанного на основе полностью внутренних возможностей. Как сообщает иксбт.ком, данный шаг служит очередным важным этапом на пути достижения технологической независимости полупроводниковой промышленности Китая. Об этом сообщает Иксбт. ком.

Технологические характеристики и возможности

Новое решение под названием ИКНА3611 относится к классу Туч анд Дисплай Дривер Интегратион (ТДДИ) и успешно объединяет функции управления изображением и сенсорного ввода на едином кремниевом кристалле. Это позволяет упростить устройство современных смартфонов и повысить их производительность.

В настоящее время эти передовые микросхемы уже начали практическое применение в популярных смартфонах известных китайских брендов. Это показывает, что продукт доказал свою конкурентоспособность не только на бумаге, но и в реальных рыночных условиях.

Производительность дисплея и сенсора

Согласно техническим показателям, чип ИКНА3611 полностью отвечает требованиям современных пользователей:

Поддержка экранов высокого разрешения 1,5К;

Высокая частота обновления до 165 Hz;

Частота опроса сенсора до 360 Hz при работе с двумя пальцами.

Подобные показатели обеспечивают исключительную плавность изображения на экране, а также высокую чувствительность и быстрый отклик сенсора на касания.

Общая деятельность компании

Чипоне Течнологй не ограничивается только ОЛЭД-чипами. Предприятие также занимается разработкой различных решений для ЛЭД- и ЛКД-дисплеев, автомобильной электроники, систем управления питанием, средств улучшения изображений на базе технологий искусственного интеллекта и однокристальных систем.

Данный комплексный подход позволяет компании занимать лидирующие позиции в нескольких направлениях своего сегмента. Ожидается, что локальное освоение технологий управления экранами в будущем еще больше укрепит глобальную независимость рынка электроники Китая.