В Китае впервые началось массовое производство ОЛЭД-чипов

·339·Технологии
В Китае впервые началось массовое производство ОЛЭД-чипов

Китайская компания Чипоне Течнологй официально объявила о начале массового производства ИКНА3611 — первого ОЛЭД-чипа в стране, разработанного на основе полностью внутренних возможностей. Как сообщает иксбт.ком, данный шаг служит очередным важным этапом на пути достижения технологической независимости полупроводниковой промышленности Китая. Об этом сообщает Иксбт. ком.

Технологические характеристики и возможности

Новое решение под названием ИКНА3611 относится к классу Туч анд Дисплай Дривер Интегратион (ТДДИ) и успешно объединяет функции управления изображением и сенсорного ввода на едином кремниевом кристалле. Это позволяет упростить устройство современных смартфонов и повысить их производительность.

В настоящее время эти передовые микросхемы уже начали практическое применение в популярных смартфонах известных китайских брендов. Это показывает, что продукт доказал свою конкурентоспособность не только на бумаге, но и в реальных рыночных условиях.

Производительность дисплея и сенсора

Согласно техническим показателям, чип ИКНА3611 полностью отвечает требованиям современных пользователей:

  • Поддержка экранов высокого разрешения 1,5К;
  • Высокая частота обновления до 165 Hz;
  • Частота опроса сенсора до 360 Hz при работе с двумя пальцами.
Подобные показатели обеспечивают исключительную плавность изображения на экране, а также высокую чувствительность и быстрый отклик сенсора на касания.

Общая деятельность компании

Чипоне Течнологй не ограничивается только ОЛЭД-чипами. Предприятие также занимается разработкой различных решений для ЛЭД- и ЛКД-дисплеев, автомобильной электроники, систем управления питанием, средств улучшения изображений на базе технологий искусственного интеллекта и однокристальных систем.

Данный комплексный подход позволяет компании занимать лидирующие позиции в нескольких направлениях своего сегмента. Ожидается, что локальное освоение технологий управления экранами в будущем еще больше укрепит глобальную независимость рынка электроники Китая.

OLED-чипChipone TechnologyКитайские технологииСмартфоныTDDI
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей