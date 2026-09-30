Китайские ученые создали технологию записи 50 терабайт данных на один ДВД

·3·Технологии
Китайские ученые создали технологию записи 50 терабайт данных на один ДВД

Исследователи из Шанхайского университета достигли значительного прорыва в области оптического хранения данных. Как сообщает издание Иксбт.ком, разработанная ими многомерная технология оптической записи позволяет фиксировать не два традиционных состояния в одной трехмерной точке, а сразу 1024 состояния. Это, в свою очередь, дает возможность кодировать 10 бит информации через одну точку. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Для справки: при создании обычной памяти каждая ячейка может хранить только два состояния — «0» или «1», то есть один бит информации. Новая технология резко увеличивает информационную емкость точки, обеспечивая распознавание 1024 различных градаций. В результате удалось значительно повысить плотность хранения без необходимости уменьшения размера точек или увеличения количества слоев.

Будущие возможности и высокая надежность

По предварительным расчетам специалистов, при использовании текущей конфигурации системы теоретически возможно уместить около 50 терабайт данных на носитель размером с обычный ДВД-диск. При этом особо подчеркивается, что надежность считывания превышает 99,99 процента.

Еще одним важным преимуществом данной разработки является то, что она основана на однолучевой архитектуре. Многие системы оптической памяти высокой плотности используют два лазерных луча, требующих точной настройки и стабилизации. Китайским исследователям удалось реализовать процессы записи и чтения с помощью одного луча, что значительно упрощает оптическую систему.

Перспективы в петабайтах

По мнению исследователей, потенциал технологии выше достигнутых на данный момент результатов. Если сократить расстояние между слоями с 5 микрометров до 1 микрометра и довести количество распознаваемых состояний до десятков тысяч, теоретическая емкость диска размером с ДВД может составить около 2,5 петабайт данных.

Ожидается, что эта инновационная разработка откроет новые возможности в процессах архивирования, хранения и обработки больших объемов данных в будущем. Столь высокая модернизация оптических дисков может привести к коренному перелому на рынке долгосрочного хранения цифровых данных.

Оптическая памятьDVDБазы данныхКитайские технологииИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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