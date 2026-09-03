Xiaomi представила новый графеновый обогреватель

·33·Технологии
Xiaomi представила новый графеновый обогреватель

Бренд Xiaomi начал прием предварительных заказов на своей краудфандинговой платформе Ёупин на новый компактный и доступный обогреватель — Mijia Графене Хеатер К. Согласно данным иксбт.ком, этот инновационный продукт выходит на рынок по цене, эквивалентной всего 25 долларам, и привлекает внимание своими характеристиками быстрого нагрева. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новое устройство выполнено в минималистичном белом корпусе, характерном для техники Mijia, его размеры составляют 175×175×472 миллиметра, а вес — около 1,65 килограмма. В верхней части обогревателя расположен удобный регулятор температуры, а сзади скрыта специальная ручка для переноски.

Благодаря небольшим габаритам пользователи могут устанавливать этот обогреватель не только на пол, но и использовать его непосредственно на рабочем столе. На китайском рынке на начальном этапе гаджет оценивается в 179 юаней, что составляет около 25 долларов США.

Технология нагрева и функциональность

Главной конструктивной особенностью данной модели является система вращения. Корпус может автоматически поворачиваться влево и вправо под углом 80 градусов, что помогает равномерно распределять тепло по комнате.

Передняя панель устройства оснащена широким изогнутым отверстием для выхода воздуха и микроперфорированной сеткой. По замыслу производителя, такой дизайн предотвращает направленный поток горячего воздуха в одну точку, обеспечивая его мягкое и равномерное распределение.

В основе Mijia Графене Хеатер К лежит современный графеновый нагревательный элемент и высокомоментный вентилятор постоянного тока. По данным компании, устройство начинает нагреваться всего через 3 секунды после включения.

Мощность и функции безопасности

Максимальная мощность обогревателя составляет 2000 Вт, также для пользователей предусмотрен экономичный режим на 1200 Вт. Xiaomi отмечает, что устройство способно быстро прогреть комнату примерно за 10 минут.

Еще одним преимуществом основного нагревательного элемента является то, что он дополнительно генерирует дальнее инфракрасное излучение. Это считается одним из важных преимуществ для создания тепла и комфортной атмосферы в домашних условиях в холодное время года.

XiaomiMijia Graphene Heater CГрафеновый обогревательКитайские технологииУмный дом
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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