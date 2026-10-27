Тираннозавр как живой: сенсационная демонстрация в торговых центрах и парках Китая (видео)

Передовая индустрия технологий и робототехники Китая привлекла внимание всего мира очередной поразительной инновацией. Инженеры страны воплотили в жизнь сцены из знаменитого фильма «Парк юрского периода» (Джурассик Парк), представив публике невероятно реалистичного робота-динозавра, которого практически невозможно отличить от живого существа.

Этот бионический хищник, появляющийся из-за специальной завесы в торговых центрах и общественных местах, вызывает у зрителей и детей одновременно восторг и трепет, смешанный со страхом.

Искусственный интеллект и бионика: как он «ожил»?

Данный проект объединил в себе последние инженерные достижения, созданные ведущими робототехническими компаниями Китая (включая таких разработчиков, как Добот Роботикс и ЛимКс Дйнамикс):

Естественные движения и дыхание: Этот бионический робот не ограничивается простыми механическими движениями; он ходит тяжелой походкой, его тело поднимается и опускается, словно при дыхании, он моргает глазами и издает низкое шипение, а также глухой рык;

Распознавание людей и реакция: Встроенные в робота датчики и система искусственного интеллекта (ИИ) способны распознавать окружающую толпу — он поворачивает голову в сторону зрителей, фокусирует взгляд и реагирует на команды своих кураторов;

Силиконовая кожа и реалистичная структура: Внешнее покрытие динозавра выполнено из высококачественного специального силикона, а рельеф кожи, движение мышц и строение хищных зубов полностью воссоздают облик настоящего тираннозавра.

В чем цель: не военная, а революция в сфере развлечений и образования

Инженеры раскрыли основные цели и сферы применения этих роботов:

Центры развлечений и туризма: Продукты такого типа предназначены не для военных или медицинских целей, а для привлечения посетителей в крупные тематические парки, музеи и зоны отдыха (например, знаменитый парк динозавров в Чанчжоу);

Инновационное образование: Подобные визуальные технологии дают высокий эффект при обучении подрастающего поколения палеонтологии и истории древнего мира в живой интерактивной форме;

Новые тренды в Китае: В последнее время в парках Китая стало массовым трендом надевать небольшие костюмы динозавров на четвероногих роботов-собак компании Unitree для игр с детьми. Теперь это направление развилось до создания полноразмерных и устрашающих роботов Т-Рекс.

Описание гиперреалистичного робота-динозавра из Китая