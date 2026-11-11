Заведующая детским садом в Китабе приговорена к 5 годам лишения свободы из-за гибели ребенка, забытого в машине

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Заведующая детским садом в Китабе приговорена к 5 годам лишения свободы из-за гибели ребенка, забытого в машине

В Кашкадарьинской области вынесен судебный приговор по делу о трагической гибели 3-летней девочки, потрясшей общественность, а также по фактам других финансовых правонарушений. Китабский районный суд по уголовным делам назначил суровое наказание заведующей детским садом.

Подробности трагедии: девочку забыли в салоне автомобиля

Как стало известно, во время ужасного инцидента в дошкольном образовательном учреждении 3-летняя девочка была оставлена без присмотра в салоне автомобиля. В результате воздействия экстремально высокой температуры внутри машины ребенок скончался. Подобная халатность руководства учреждения, которое несет прямую ответственность за обеспечение жизни и безопасности детей, привела к тяжким последствиям.

Поддельные документы и присвоенные миллионы

В ходе судебного процесса были раскрыты не только факты необеспечения безопасности детей, но и другие преступные деяния руководителя детского сада. Согласно материалам следствия и суда, заведующая детским садом О.Ч. путем подготовки поддельных документов присвоила бюджетные средства на миллионы сумов, начисленные на имена сотрудников. Подсудимая частично признала свою вину в суде.

Аспекты преступления и приговора

Официальные данные и детали

Место и дата происшествия

Кашкадарьинская область, Китабский район

Основная трагедия

Смерть 3-летней девочки от высокой температуры в салоне автомобиля

Дополнительные преступления

Присвоение средств и подделка документов

Подсудимое лицо

Заведующая детским садом О.Ч.

Статьи, по которым признана виновной

Статьи 116, 167 и 228 Уголовного кодекса

Назначенное наказание

5 лет лишения свободы, а также лишение права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года

«Детский сад должен был стать самым безопасным местом для малышей. Однако безответственность и правонарушения, совершенные в погоне за наживой, привели к непростительной трагедии».

Суровый приговор и реакция общественности

Китабский районный суд по уголовным делам на основании статей 59 и 61 Уголовного кодекса признал подсудимую О.Ч. виновной в ряде тяжких преступлений и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года. Данный случай еще раз показал, насколько важно усилить безопасность детей и финансовую прозрачность в дошкольных образовательных учреждениях страны.

Как вы считаете, какие еще жесткие меры необходимо принять для обеспечения абсолютной безопасности детей в детских садах и предотвращения подобных трагедий? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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