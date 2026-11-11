Почему звезда «Реала» Беллингем иначе смотрит на внимание людей?

Ведущий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился своими мыслями об огромной популярности в футбольном мире, чрезмерном внимании болельщиков и человеческой ответственности перед обществом. Футболист, ставший кумиром миллионов с момента перехода в «Королевский клуб» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года, продемонстрировал очень здравый и реалистичный подход к своему статусу.

«Прежде всего, я хочу, чтобы меня видели как человека»

Комментируя тот факт, что болельщики иногда ставят футболистов выше обычных людей, превращая их в идолов, Джуд Беллингем подчеркнул, что никогда не стремился к такому отношению:

«Думаю, болельщики иногда слишком возвеличивают футболистов, превращая их в идолов. Но я никогда не хотел, чтобы ко мне так относились. Прежде всего, я хочу, чтобы меня видели как обычного человека. Проводить время с друзьями и семьей, пить кофе, гулять — это доставляет мне огромное удовольствие».

Также, комментируя то, что его постоянно узнают на публике, он отметил, что не стоит переоценивать это, ведь общение с фанатами занимает всего несколько секунд: