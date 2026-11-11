Почему звезда «Реала» Беллингем иначе смотрит на внимание людей?
Ведущий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился своими мыслями об огромной популярности в футбольном мире, чрезмерном внимании болельщиков и человеческой ответственности перед обществом. Футболист, ставший кумиром миллионов с момента перехода в «Королевский клуб» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года, продемонстрировал очень здравый и реалистичный подход к своему статусу.
«Прежде всего, я хочу, чтобы меня видели как человека»
Комментируя тот факт, что болельщики иногда ставят футболистов выше обычных людей, превращая их в идолов, Джуд Беллингем подчеркнул, что никогда не стремился к такому отношению:
«Думаю, болельщики иногда слишком возвеличивают футболистов, превращая их в идолов. Но я никогда не хотел, чтобы ко мне так относились. Прежде всего, я хочу, чтобы меня видели как обычного человека. Проводить время с друзьями и семьей, пить кофе, гулять — это доставляет мне огромное удовольствие».
Также, комментируя то, что его постоянно узнают на публике, он отметил, что не стоит переоценивать это, ведь общение с фанатами занимает всего несколько секунд:
«Люди всегда узнают тебя, но в каком-то смысле это даже обеспечивает безопасность. Потому что вокруг не собирается толпа, которая доставляет неудобства. Если кто-то сфотографируется с тобой, он может долго об этом рассказывать, хотя у тебя это отнимает всего пять секунд».
Взгляды футболиста
Мнения и подход Джуда Беллингема
Клуб и статус
Полузащитник «Реал Мадрида» и сборной Англии
Время трансфера
Присоединился летом 2023 года из дортмундской «Боруссии»
Отношение к славе
Хочет, чтобы его видели обычным человеком, а не идолом
Общение с фанатами
Говорит, что фото с фанатом занимает всего 5 секунд
Чувство ответственности
Надевая футболку, не забывает, что представляет город и страну
Основная цель
Всегда оставаться настоящим джентльменом вне поля
«Я пришел в футбол не с желанием быть примером для других. Но если говорить об ответственности, то я понимаю ее именно так — это моя любимая работа, за которую я получаю деньги».
Преданность болельщиков и долг перед следующим поколением
Молодая звезда отметил, что прекрасно понимает, сколько сил и времени тратят болельщики на поддержку любимой команды. По его мнению, каждый раз, надевая футболку клуба или сборной, человек должен брать на себя огромную ответственность:
Многие люди вкладывают средства в футбол и остаются верны своей команде.
Нельзя вести себя как вздумается и забывать, что ты защищаешь честь города или страны.
Важно вдохновлять кого-то на поле и в жизни, быть примером для следующего поколения.
«Я предпочитаю воспринимать это не как обязательство, а как привилегию. Я всегда говорил, что хочу оставаться настоящим джентльменом вне поля», — заключил Беллингем.
Как вы считаете, насколько важно для воспитания молодежи и болельщиков, чтобы современные футбольные звезды были столь сдержанными, ответственными и джентльменскими вне поля? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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