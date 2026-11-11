Страшное массовое ДТП в Болгарии: столкнулись 86 машин, 12 человек погибли
Ранним утром 10 ноября 2026 года недалеко от села Зимница Ямболской области на юго-востоке Болгарии произошло одно из самых крупных и трагических дорожно-транспортных происшествий в истории страны. Из-за крайне густого тумана и неблагоприятных погодных условий на обеих полосах скоростной автомагистрали «Фракия» (А1) столкнулись в общей сложности 86 транспортных средств.
Столкновение 86 машин: подробности трагедии
По предварительным данным ответственных ведомств, около 07:00 внезапно опустившийся густой туман резко ограничил видимость для водителей. Кроме того, основной причиной трагедии называют влажное дорожное покрытие и движение водителей на слишком высокой скорости для таких опасных условий.
В результате масштабных столкновений пострадали многие большегрузные автомобили и пассажирский автобус. Несмотря на принятые экстренные меры, на месте происшествия и в больницах погибли 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести.
Параметры и показатели ДТП
Официальные данные и детали
Дата и время происшествия
10 ноября 2026 года, около 07:00 утра
Местоположение
Юго-восток Болгарии, Ямболская область, близ села Зимница (автомагистраль «Фракия» А1)
Участники столкновения
Всего 86 автомобилей (грузовые машины и пассажирский автобус)
Погибшие и пострадавшие
12 погибших, около 50 пострадавших
Основные причины
Крайне густой туман, плохая видимость и несоблюдение скоростного режима
Принятые меры
Из-за невозможности использования вертолетов были задействованы специальные медицинские самолеты
«Это самая тяжелая дорожно-транспортная трагедия с наибольшим количеством жертв, с которой наша страна сталкивалась за последние годы. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших».
Спасательная операция и специальные медицинские самолеты
Спасательные работы на месте происшествия проходили в крайне сложных условиях. Из-за чрезмерно густого тумана использование традиционных вертолетов для экстренной эвакуации пострадавших было абсолютно невозможным. По этой причине правительство Болгарии было вынуждено в срочном порядке задействовать специальные медицинские самолеты для доставки тяжелораненых в ведущие больницы страны.
Объявлен общенациональный траур
Премьер-министр Болгарии Румен Радев официально назвал это ужасное происшествие «национальной трагедией». В память о погибших 11 ноября было объявлено днем общенационального траура, государственные флаги были приспущены.
Власти призывают водителей строго соблюдать скоростной режим в неблагоприятных погодных условиях, особенно в туманные дни осенне-зимнего периода.
Как вы считаете, какие дополнительные строгие меры или системы автоматического контроля должны быть введены для водителей, чтобы предотвратить подобные массовые трагедии на дорогах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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