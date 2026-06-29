Завтра погода резко изменится: где ожидаются дожди

·58·Узбекистан
Завтра погода резко изменится: где ожидаются дожди

Завтра, 30 июня, в ряде регионов Узбекистана погода станет нестабильной. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных местах — усиление ветра.

По данным синоптиков, в Ташкенте в течение дня погода будет переменчивой. Сохраняется вероятность кратковременных осадков и грозы. Температура воздуха составит 23–25 градусов ночью и около 30–32 градусов днем.

В Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской и Джизакской областях также местами возможны дожди и молнии. В Ферганской долине осадков не ожидается, однако в некоторых районах может усилиться ветер.

В некоторых районах Каракалпакстана возможны кратковременные дожди. В то же время сильный ветер в отдельных местах может вызвать пыльные бури. В Хорезме, Бухаре и Навои сохранится преимущественно сухая погода, но скорость ветра в некоторых районах увеличится.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадков не ожидается, однако возможны усиление ветра и пыльные бури. Прогнозируется, что температура воздуха в этих регионах поднимется до 37 градусов.

В предгорных и горных районах ситуация более тревожная. Здесь возможны периодические дожди, а местами — сильные ливни и грозы.

Кроме того, специалисты предупредили о риске возникновения селей и паводков в предгорных и горных районах с 29 июня по 3 июля. В связи с этим населению рекомендуют быть осторожными и следовать официальным предупреждениям.

УзбекистанТашкентСамаркандБухара
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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