Узгидромет выпустил важное предупреждение
Узгидромет выпустил экстренное предупреждение. По данным ведомства, из-за ожидаемых осадков со 2 по 5 июня в предгорных и горных районах республики возможны селевые потоки и паводки.
В частности, опасность прогнозируется в следующих регионах:
— Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
— Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы;
— Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
— Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
— Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
— Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;
— Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
— Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
— Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы, а также город Ханабад.
Узгидромет призвал жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, передвигающихся в этих направлениях, соблюдать осторожность.
Кроме того, отмечается возможность скопления дождевых вод в некоторых регионах республики, что может привести к кратковременным подтоплениям.
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