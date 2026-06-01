Узгидромет выпустил важное предупреждение

Узгидромет выпустил экстренное предупреждение. По данным ведомства, из-за ожидаемых осадков со 2 по 5 июня в предгорных и горных районах республики возможны селевые потоки и паводки.

В частности, опасность прогнозируется в следующих регионах:

— Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

— Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы;

— Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

— Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;

— Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

— Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;

— Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

— Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;

— Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы, а также город Ханабад.

Узгидромет призвал жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, передвигающихся в этих направлениях, соблюдать осторожность.

Кроме того, отмечается возможность скопления дождевых вод в некоторых регионах республики, что может привести к кратковременным подтоплениям.