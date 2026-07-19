В Узбекистане обновлен очередной рекорд по потреблению электроэнергии

В Узбекистане зафиксирован очередной рекордный показатель по объему потребления и производства электроэнергии. По данным Министерства энергетики, 18 июля суточное потребление электроэнергии в стране составило 294,4 миллиона киловатт-часов, что стало новым максимумом для летнего сезона.

Отмечается, что этот показатель на 21,8 миллиона киловатт-часов (или на 8 процентов) превысил рекорд, зафиксированный летом прошлого года, а также на 1 миллион киловатт-часов больше объема потребления за 17 июля. В тот же день пиковая нагрузка на единую энергетическую систему в вечерние часы достигла 13,7 гигаватт.

Кроме того, суточный объем производства электроэнергии также достиг 297,1 миллиона киловатт-часов, установив новый рекорд.

В Минэнерго подчеркнули, что 19 июля нагрузка на электросети оставалась на высоком уровне, достигнув максимального показателя в 13,4 гигаватта. Это свидетельствует о том, что в условиях аномально жаркой погоды спрос на электроэнергию остается высоким даже в выходные дни.