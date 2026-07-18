В Узбекистане установлен новый рекорд по потреблению и производству электроэнергии

В единой энергетической системе Узбекистана 17 июля были зафиксированы очередные рекордные показатели по потреблению и производству электроэнергии. Об этом сообщило Министерство энергетики.

По данным министерства, суточное потребление электроэнергии составило 293,4 миллиона киловатт-часов. Это на 20,8 миллиона киловатт-часов, или на 7,6 процента, выше самого высокого показателя, зафиксированного в летний сезон прошлого года.

В этот же день объем производства электроэнергии также достиг рекордного уровня, составив 296,1 миллиона киловатт-часов. В результате был обновлен рекорд в 295,4 миллиона киловатт-часов, зафиксированный днем ранее, 16 июля.

Кроме того, с учетом электроэнергии, выработанной солнечными фотоэлектрическими станциями малой мощности, всего за сутки в стране было произведено 305 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это на 9,6 миллиона киловатт-часов, или на 3,2 процента больше, чем в предыдущий день.

В Министерстве энергетики отметили, что диспетчерские службы круглосуточно в режиме реального времени отслеживают нагрузку на электрические сети и техническое состояние оборудования для передачи энергии. При необходимости для предотвращения перегрузок в сетях, обеспечения защиты оборудования от перегрева и поддержания стабильности электроснабжения проводится перераспределение нагрузок и принимаются оперативные меры.