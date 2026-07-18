В Ташкенте задержаны лица, пытавшиеся сбыть 20 тысяч фальшивых долларов

В Шайхантахурском районе города Ташкента пресечен случай сбыта фальшивой валюты. В ходе оперативных мероприятий группа лиц была задержана при попытке продать крупную сумму поддельных долларов США и сумов по заниженной цене.

По данному факту возбуждено уголовное дело, начаты следственные действия.

Продавались 10 тысяч долларов и 20 миллионов сумов

Оперативное мероприятие было проведено совместно Шайхантахурским районным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре и другими правоохранительными органами.

Согласно материалам доследственной проверки, граждане М.А., М.А. и Б.Б. пытались продать гражданину Б.Л. фальшивые:

10 тысяч долларов США;

20 миллионов сумов за 14 миллионов сумов.

Они были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств.

Еще 10 тысяч долларов были оценены в 8,4 миллиона сумов

В ходе оперативного мероприятия был выявлен еще один эпизод, связанный с этими лицами.

Сообщается, что они также были задержаны правоохранительными органами при попытке продать гражданину О.А. еще 10 тысяч фальшивых долларов США за 8,4 миллиона сумов.

Таким образом, общая сумма фальшивых долларов, планировавшихся к вводу в оборот в обоих случаях, составила 20 тысяч долларов США.

Возбуждено уголовное дело

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса.

Данная статья предусматривает ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг.

В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные действия. Виновность подозреваемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.