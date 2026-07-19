Узбекские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии

·43·Узбекистан
Узбекские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии

Прошедшая в Ташкенте 58-я Международная олимпиада по химии (ICHO-2026) завершилась успешно для сборной Узбекистана. Все четыре участника национальной команды вошли в число медалистов, достойно защитив честь страны.

В копилке сборной 1 золотая и 3 серебряные медали. Райхона Туймуродова завоевала золото, а Жасур Мустафоев, Азизмухаммад Хафизов и Миржалол Хомиджонов были удостоены серебряных медалей.

Узбекистан впервые принимал престижную олимпиаду, которая проходила с 10 по 19 июля. Кроме того, это соревнование вошло в историю как первая Международная олимпиада по химии, организованная в Центральной Азии. В ней приняли участие более 700 школьников, тренеров и официальных представителей из 93 стран.

Согласно постановлению Президента от 30 сентября 2024 года, победители международных предметных олимпиад и их наставники поощряются государством единовременными денежными премиями. Согласно документу, обладатель золотой медали получает 1 миллиард 30 миллионов сумов, обладатель серебряной медали — 618 миллионов сумов, за бронзовую медаль — 412 млн сумов. Также денежными премиями награждаются учителя, подготовившие победителей, а их квалификационная категория повышается на один уровень.

УзбекистанТашкентРайхона ТуймуродоваЖасур МустафоевМеждународная химическая олимпиада
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