Завтра в некоторых регионах температура воздуха поднимется до 48 градусов

20 июля по всему Узбекистану аномальная жара усилится еще больше. По данным Узгидромета, в некоторых регионах ожидается повышение температуры воздуха до +48 градусов. Также в ряде областей возможны сильный ветер и пыльные бури.

В Ташкенте будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с, местами возможно усиление до 12–15 м/с. Ночью температура воздуха составит +27…+29 градусов, днем — около +41…+43 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами ветер усилится до 18 м/с, возможны пыльные бури. Днем воздух прогреется до +34…+39 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях жара будет еще сильнее. Днем температура воздуха поднимется до +40…+45 градусов. В отдельных районах скорость ветра может достигать 20–22 м/с, ожидаются пыльные бури.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также осадков не ожидается. Днем температура будет в пределах +40…+45 градусов. Сильный ветер местами может вызвать пыльные заносы.

Самая высокая температура прогнозируется в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах воздух прогреется до +43…+48 градусов. При этом сохраняется вероятность усиления ветра и пыльных бурь.

В областях Ферганской долины — Андижанской, Наманганской и Ферганской — осадков также не ожидается. Днем воздух прогреется до +40…+45 градусов.

В горных районах сохранится относительно прохладная погода. Днем температура здесь составит +30…+35 градусов, местами может подняться до +37 градусов.

Синоптики рекомендуют населению не находиться долго под прямыми солнечными лучами в самое жаркое время дня, пить больше воды, а также уделять особое внимание здоровью пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями.